Blackstone invierte US$3.000M en energía limpia con Invenergy

(Bloomberg) -- Blackstone Inc. está reforzando sus apuestas en la sostenibilidad y el cambio climático, con una inversión de US$3.000 millones en Invergy, empresa enfocada en la energía limpia e infraestructura.

El grupo de infraestructura de Blackstone tomará una participación minoritaria en el desarrollador de energía renovable, mientras que Invenergy y el fondo de pensiones canadiense Caisse de dépôt et Location du Québec seguirán siendo los propietarios mayoritarios del negocio.

“Blackstone se compromete a invertir en la transición energética y estamos entusiasmados de asociarnos con Invenergy, que es el líder independiente indiscutible en el sector de las energías renovables”, dijo en un correo electrónico Sean Klimczak, jefe global de infraestructura de Blackstone.

Los grandes inversionistas se centran cada vez más en la sostenibilidad. Cuatro quintas partes de las decisiones de inversión incorporan siempre o con frecuencia el riesgo climático, según una encuesta publicada por Aviva Investors el año pasado.

Blackstone, el administrador de activos alternativos más grande del mundo, ha comprometido casi US$13.000 millones en inversiones que tienen como objetivo respaldar una transición hacia una energía más limpia desde 2019.

La empresa ha invertido en el proveedor de almacenamiento de energía Aypa Power, y el año pasado anunció planes para comprar la empresa de infraestructura energética Sabre Industries. También anunció un plan en 2020 para reducir emisiones de carbono en un 15% a través de nuevas inversiones en las que la empresa tiene el control del uso de energía dentro de los primeros tres años de propiedad.

Invenergy es uno de los desarrolladores independientes de energías renovables más grandes de Estados Unidos. La empresa se centra en asociaciones con empresas de servicios públicos, instituciones financieras y clientes comerciales e industriales. Sus proyectos han compensado aproximadamente 167 millones de toneladas de dióxido de carbono y actualmente la empresa está construyendo los proyectos eólicos y solares más grandes del país, según Invenergy.

Lazard Ltd. y CIBC asesoraron a Blackstone sobre el acuerdo.

