Birmania.- El primer ministro de Camboya llega a Birmania en la primera visita de un jefe de Gobierno desde el golpe

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Camboya, Hun Sen, ha llegado este viernes a Birmania en el marco de una visita al país que ha resultado polémica y ha generado protestas entre opositores y críticos con la junta por considerar que su presencia da legitimidad a los militares.



El mandatario, el primer jefe de Gobierno en visitar Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021, ha abandonado el país sobre las 7.30 y tras coger un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Phnom Penh. Está previsto que la visita dure dos días y sirva para donar material sanitario en plena pandemia de coronavirus.



A su llegada, el 'premier' camboyano ha sido recibido por el ministro de Exteriores de la junta, Wunna Maung Lwin, y una delegación de alto nivel. Además, en el aeropuerto se ha desplegado una alfombra roja, según informaciones de la agencia Kampuchea Presse.



El paquete de ayuda incluye tres millones de mascarillas, 100.000 gafas de protección, 30.000 equipos de protección individual, 3.000 botas, 50 ventiladores, 50 unidades de monitorización y 50 concentradores de oxígeno.



Se trata de la tercera vez que el Gobierno de Camboya --que preside actualmente la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)-- ofrece ayuda a Birmania para hacer frente al avance del virus. Sin embargo, voces críticas han señalado que la visita de Hun Sen podría dar legitimidad a la junta a pesar de que el Gobierno camboyano asegura que su intención es "aliviar la crisis y pedir contención a las partes para acabar con la violencia".



Los líderes de la ASEAN se reunieron a finales de 2021 sin la participación de Birmania, que no acudió a la cumbre anual celebrada en octubre tras rechazar una invitación para enviar a un representante no político en lugar del líder de su junta militar, Min Aung Hlaing, una medida que aísla al país a nivel internacional mientras lidia con el conflicto civil interno.



El bloque regional dio así un paso poco habitual al excluir al líder golpista, ya que generalmente no suele interferir en los asuntos internos de los países que forman la organización. La ASEAN ha defendido la exclusión de Min alegando que el régimen no ha hecho lo suficiente para poner fin a la violencia tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.