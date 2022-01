Bárbara Rey empieza el año alejada de Edmundo Arrocet

07-01-2022 BÁRBARA REY PASEA ACOMPAÑADA DE UN AMIGA. MADRID, 7 (CHANCE) Bárbara Rey y Edmundo Arrocet han sido claros protagonistas de los últimos días del pasado 2021 y lo cierto es que no sabemos si van a serlo del 2022 porque todavía no sabemos qué hay entre ellos. Recapitulemos... hace unas semanas los dos se dejaban ver en la noche madrileña disfrutando de una cena de lo más llamativa y hace tan solo unos días, los dos tortolitos se mostraban de lo más felices por las calles de Málaga, pero... ¿paseaban su amor? Ahora, parece que los dos están separados y distanciados, pero... ¿qué hace Bárbara Rey cuando nadie la ve? La vedette se ha dejado ver en Marbella paseando con una amiga a la que le contaba confidencias y las últimas novedades de su vida. La madre de Sofía Cristo disfrutaba del buen tiempo y se mostraba de lo más relajada con esta compañía después de haber sido protagonista en la prensa del corazón. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



Para esta ocasión, Bárbara Rey elegía un outfit de lo más cómodo y abrigado para protegerse del frío, un pantalón gris, chaqueta estilo plumas y gorro de lana. Y es que recordemos que ninguno de los dos ha confirmado, ni desmentido, que estén compartiendo su amor y sus vidas... ni siquiera han hablado de una relación sentimental, pero las imágenes están ahí.



Siempre tan discreta con su vida privada, Bárbara Rey ha protagonizado a lo largo de su trayectoria pública momentos que han quedado guardados en la historia de nuestro país, pero en esta ocasión llama especialmente la atención esta 'amistad' con Edmundo Arrocet, ya que no conocíamos este vínculo tan estrecho que han forjado en las últimas semanas.