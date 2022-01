Australia dice que Djokovic no está ‘cautivo’ en hotel

(Bloomberg) -- El Gobierno australiano insiste que el tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, no está detenido en contra de su voluntad, a medida que el crítico del mandato de la vacuna permanece confinado en un hotel que se utiliza para detener a refugiados y solicitantes de asilo.

Djokovic “no está cautivo en Australia”, dijo el ministro de Asuntos Internos, Karen Andrews, en una entrevista de radio el viernes. “Él es libre de irse en cualquier momento que elija y la Fuerza Fronteriza realmente lo facilitará”.

El jugador, que ha estado detenido por las autoridades desde el miércoles por la noche, hora local, cuando aterrizó en Melbourne, busca un récord de 21 torneos Grand Slam ganados tras alcanzar nueve títulos individuales del Abierto de Australia, incluidos los últimos tres torneos. Funcionarios de la Fuerza Fronteriza dijeron el jueves que la estrella serbia no ofreció pruebas suficientes para ingresar al país bajo las reglas actuales contra la pandemia, por lo que será deportado.

Los abogados de Djokovic presentaron una impugnación contra la decisión de Australia que anuló una exención de vacuna del estado de Victoria para el campeón de tenis que provocó un alboroto generalizado. El tenista permanecerá en detención migratoria luego de la decisión de un tribunal de posponer su apelación a la cancelación de una visa, informó The Associated Press el jueves. El procedimiento se reanudará el lunes por la mañana.

El incidente ha desencadenado tensiones entre Serbia, donde Djokovic es visto como un héroe nacional.

El presidente serbio, Aleksandar Vučić, dijo el jueves a la prensa en Belgrado que el tenista debe mudarse del “infame” hotel a una casa alquilada donde pueda entrenar.

Por ahora, el Gobierno de Australia mantiene la línea de que Djokovic ha roto las reglas y necesita ser deportado.

“Claramente ha habido un error en términos de lo que Novak Djokovic o su equipo entendieron en términos de los requisitos de ingreso, o de hecho, la gente ha actuado de manera engañosa”, dijo el ministro de Finanzas, Simon Birmingham, en una entrevista televisiva el viernes. “Sí, hemos dado los pasos para la reapertura, pero estar doblemente vacunado siempre ha sido un requisito”.

Nota Original:

Australia Says Djokovic Not Held ‘Captive’ in Hotel for Refugees

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.