Atlas, campeón del fútbol mexicano, compra al colombiano Julián Quiñones

Guadalajara (México), 7 ene (EFE).- El delantero colombiano Julián Quiñones fue comprado por el Atlas, campeón del fútbol mexicano, que no reveló este viernes la cifra que le pagó a los Tigres UANL por el atacante sudamericano.

"Atlas FC y Club Tigres han llegado a un acuerdo para que el delantero colombiano Julián Quiñones pase a ser jugador Rojinegro de manera definitiva hasta el 2026", explicó el cuadro con sede en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, en el occidente mexicano.

El ofensivo de 24 años fue cedido por los Tigres al Atlas para el pasado Apertura 2021, torneo en el que los Rojinegros rompieron una racha de 70 años sin ser campeones de Liga.

Quiñones fue una de las claves del título del equipo de Guadalajara junto al delantero argentino Julio Furch y su compatriota, el guardameta Camilo Vargas.

Julián Quiñones formó con Furch una de las duplas de delanteros más letales en el Apertura ya que juntos produjeron 20 de los 26 goles anotados por los Zorros en el torneo del título.

El oriundo de Nariño participó en 12 de los 20, con cinco dianas y siete asistencias. Además, destacó en otras estadísticas ya que realizó 67 remates y logró un porcentaje de efectividad del 71 por ciento en pases acertados en la cancha de los rivales.

Para Quiñones, su paso por el Atlas significó reivindicarse en el balompié mexicano tras no consolidarse en los Tigres, equipo con el que a pesar de que ganó dos títulos de Liga y una Liga de Campeones de la Concacaf, no marcó diferencia.

Con los felinos, el atacante colombiano disputó 72 partidos en los que marcó 12 goles y repartió ocho asistencias, números que le acarrearon críticas de la afición.

Además de los Tigres y el Atlas, Quiñones ha jugado en México para los Lobos BUAP, con los que participó en 28 partidos en los que marcó 16 anotaciones, y en los Venados FC Yucatán, conjunto de la segunda división en el que jugó en 20 duelos en los que aportó seis tantos.

Quiñones y el Atlas del entrenador argentino Diego Cocca iniciarán la defensa de su título el sábado 15 de enero al recibir al San Luis en la segunda jornada del torneo Clausura 2022.

El Atlas, que también anunció que adquirió a los mexicanos Luis Reyes y Brayan Garnica, aplazó una semana su debut en la Liga para recuperar a sus futbolistas que el 12 de diciembre terminaron de competir en el Apertura.