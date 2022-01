Ana María Aldón regresa a Madrid tras visitar a su familia en Cádiz

07-01-2022 ANA MARÍA ALDÓN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAHES



MADRID, 7 (CHANCE)



Ana María Aldón ha estado en el sur de España visitando a su familia. Como hemos podido ver en sus stories de Instagram, la mujer de Ortega Cano ha estado con su madre, sus hermanos y con su hijo, José María, disfrutando de su familia, a la que tenía muchas ganas de ver después de haberse contagiado por Covid en Nochebuena.



"Muy bien, la enfermedad se quedó atrás" nos contestaba la mujer de Ortega Cano cuando le preguntábamos qué tal lo había pasado con su familia después de tanto tiempo separada de ellos. Ana María Aldón se mostraba cansada después de las siete horas de viaje y le costaba dar detalles sobre cómo se lo había pasado, pero lo cierto es que sonreía a la prensa como prueba de todo lo que ha disfrutado.



En cuanto a cómo ha visto a su madre, Ana María Aldón nos ha confesado que: "Bien, bien, con ella, he estado con ella, básicamente con ella. Tenía muchas ganas de verme con ella y con mis hermanos, pero no ha habido reunión familiar, ha sido principalmente ver a mi madre".



El motivo por el que Ortega Cano no ha querido bajar con ella al sur todavía lo desconocemos ya que nos ha negado que sea por evitar contagiarse de la Covid al hacer movimientos: "No, yo iba a bajar igualmente". Sin querer entrar en detalles, Ana María aceleraba el coche con prisa de ver a su marido y abrir los regalos del día de Reyes: "Vamos a abrir los Reyes".