América se acerca a las 1.500 millones de vacunas y otras claves en América

Varias personas esperan para recibir la vacuna contra la covid-19 durante una jornada de vacunación este 7 de enero, en La Paz (Bolivia). EFE/ Martin Alipaz

Redacción América, 7 ene (EFE).- La vacunación en América quedó este viernes cerca de las 1.500 millones de dosis anticovid administradas en un momento en el que la variante ómicron hace que los Gobiernos analicen la implementación de nuevas y rigurosas medidas para frenar los contagios y evitar a toda costa volver a los temidos cierres.

Estas y otras claves de la vacunación marcaron la semana en América.

VACUNACIÓN NO SE DETIENE PERO EL VIRUS TAMPOCO

Según el recuento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la fecha en América se han aplicado 1.482 millones de dosis.

De estas, 629 millones de personas tienen la pauta completa.

Asimismo, la OPS precisa que 706 millones de habitantes han recibido la primera dosis y 599 millones la segunda.

Mientras tanto, 30 millones obtuvieron la vacuna de dosis única.

A pesar de que el proceso de vacunación avanza, el coronavirus no se queda atrás y, a la fecha, en el continente hay 107.842.650 personas que han contraído la enfermedad y 2.419.695 muertos como consecuencia de la enfermedad.

EVALÚAN MANDATOS DE VACUNACIÓN EN EE.UU.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos evaluó este viernes el futuro de los mandatos de vacunación contra la covid-19 del presidente Joe Biden, que afectarían en conjunto a unos 100 millones de personas.

En dos audiencias, la mayoría conservadora del Supremo se mostró escéptica con la norma de Biden para que se vacune la mayor cantidad de los empleados de empresas privadas del país, y expresó un poco más de afinidad con otra medida dirigida a algunos trabajadores sanitarios.

El primero de esos mandatos, que obligaría a vacunarse o a presentar semanalmente resultados negativos de tests de covid-19 a los empleados de todas las compañías que tengan 100 trabajadores o más, empezará a implementarse probablemente en febrero, a no ser que el Supremo lo frene.

Varios grupos empresariales y 27 estados liderados por conservadores han demandado al Gobierno de Biden para anular la medida, que afectaría a unos 80 millones de trabajadores, más de dos tercios de la fuerza laboral del país.

El Gobierno de Biden calcula que su mandato salvaría 6.500 vidas y evitaría 250.000 hospitalizaciones en apenas seis meses.

En una segunda audiencia, el Supremo escuchó argumentos sobre otro mandato de Biden para que se vacunen los empleados de más de 50.000 instalaciones sanitarias de EE.UU., aquellas que reciben subsidios federales de los programas Medicare o Medicaid, y en las que trabajan unos 17 millones de personas.

¿QUÉ PASA CON LOS MENORES DE EDAD?

Las clases para todas las instituciones fiscales de Ecuador se suspenden del 10 al 16 de enero debido al aumento de casos de covid-19, que también ha motivado a adelantar la vacunación con la tercera dosis a docentes que hayan recibido la segunda hace cinco meses.

Así lo informó el Comité de Operaciones de Emergencia al tiempo que alertó de un repunte de contagios que podría llegar a los 10.000 al finalizar la semana.

Desde hoy podrán vacunarse quienes tengan su segunda dosis hace cinco meses y, no seis como estaba establecido.

También, el Gobierno de Estados Unidos instó a vacunar a los niños mayores de 5 años ante el alza de hospitalizaciones de menores de edad por el avance de la variante ómicron.

Alrededor de 1.000 menores fueron hospitalizados el miércoles en Estados Unidos a consecuencia del virus, una cifra récord de ingresos diarios de pacientes infantiles desde el inicio de la pandemia.

Por su parte, Panamá comenzó la vacunación pediátrica teniendo como objetivo 522.198 niños de entre 5 y 11 años.

El Ministerio de Salud, que dispone de momento de 60.000 de las 1,5 millones de dosis ordenadas a Pfizer, espera inmunizar a 25.400 menores de esas edades.

MÁS VACUNAS SE HARÁN EN BRASIL

La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación en salud de América Latina y que produce en Brasil con insumos importados la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, fue autorizada a seguir produciéndola con material totalmente brasileño.

Hasta este viernes 144 millones de brasileños, el 67,6 % de la población, contaban con la pauta completa de inmunización (las dos dosis o la vacuna de dosis única).

Pese a lo anterior, Brasil es el segundo país del mundo en número de muertes tras Estados Unidos, con casi 620.000 víctimas, y el tercero en contagios luego de EE.UU. e India, con cerca de 22,4 millones de casos.

CUARTA DOSIS EN CHILE

Un paso más para proteger a la población dio Chile al anunciar que empezará a aplicar la cuarta dosis de la vacuna el próximo lunes a las personas inmunodeprimidas y desde el 7 de febrero a los mayores de 55 que hayan cumplido seis meses desde su anterior inyección.

Tras el regreso de las fiestas navideñas, Chile registró este jueves 3.134 nuevos casos, la cifra más alta desde principios de julio.

Chile, donde la pandemia ha causado 1,8 millones de infecciones y más de 39.200 muertes, ha llevado a cabo una de las campañas de inoculación más exitosas del planeta, con más del 92 % de la población (19 millones de habitantes) con un esquema completo de vacunación de dos dosis o dosis única y con más de 11,3 millones de dosis de refuerzo aplicadas.

PINCHAZO OBLIGATORIO EN PANAMÁ

Esta semana también se conoció que la vacunación contra la covid será obligatoria para funcionarios en Panamá, en momentos en que el país vive una cuarta ola evidenciada en una explosión de nuevos casos diarios impulsada por la variante ómicron.

Aquel funcionario que no se vacune "tendrá que presentar una prueba negativa todos los lunes ante su jefe inmediato o ante Recursos Humanos", dijo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Este anuncio tuvo lugar un día después de que el Ministerio de Salud estableció como esquema completo de vacunación tres dosis de inmunizante contra la covid -antes eran dos-, una medida que entrará en vigor el 28 de enero, según el ministro.

Hasta este miércoles se han aplicado en Panamá 6.380.653 dosis, la gran mayoría de la farmacéutica estadounidense Pfizer y el resto de la británica AstraZeneca.