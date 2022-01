Alejandra Rubio, primeras imágenes tras la reunión familiar

07-01-2022 ALEJANDRA RUBIO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



Alejandra Rubio ha sido unas de las que se ha enfrentado a Carmen Borrego en los platós de televisión tras las declaraciones de su tía en 'Sálvame Diario', lo que ha provocado que la situación entre las Campos no sea la de siempre, sino que se ha propiciado un distanciamiento en los últimos meses... hasta ahora, ya que en el día de ayer se reunieron y todas enterraron el hacha de guerra.



Hemos hablado con Alejandra Rubio sobre la quedada familiar de ayer en casa de su madre y nos ha confesado que fue: "Todo genial". Sin querer desvelar si hablaron o no del conflicto que han tenido todos estos meses, la joven nos asegura que: "Todo genial, todo genial, ¿vale? me pillas con unas prisas".



Siempre tan discreta con su vida privada, Alejandra nos confirmaba que no iba a hablar más del tema: "Lo siento, es que no voy a decir nada, todo fenomenal, genial de verdad, gracias" y es que el distanciamiento que ha habido entre su madre y su tía ha sido uno de los motivos que ha entristecido a Terelu Campos en las últimas semanas.



Ahora, parece que las Campos han sabido enterrar el hacha de guerra y solucionar sus diferencias después de esa tarde en casa de Terelu Campos para disfrutar de un día de Reyes con María Teresa Campos.