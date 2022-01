ACTUALIZA 1-Sidney Poitier, primer actor negro en ganar Oscar a mejor actor, muere a los 94 años

(Actualiza con detalles, citas)

WASHINGTON, 7 ene (Reuters) - Sidney Poitier, quien rompió las barreras raciales como el primer hombre negro en ganar el Oscar al mejor actor por su papel en "Lilies of the Field" e inspiró a una generación durante el movimiento de derechos civiles, murió a los 94 años, dijo el viernes un funcionario de las Bahamas.

Eugene Torchon-Newry, director general interino del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Bahamas, confirmó la muerte de Poitier.

Poitier creó un legado cinematográfico distinguido en un solo año con tres películas en 1967, en un momento en que la segregación prevalecía en gran parte de Estados Unidos.

En "Guess Who's Coming to Dinner" interpretó a un hombre negro con una prometida blanca y en "In the Heat of the Night" fue Virgil Tibbs, un oficial de policía que enfrenta al racismo durante una investigación de asesinato. También interpretó a un maestro en una escuela de Londres ese año en "To Sir, With Love".

Poitier ganó su histórico Oscar a mejor actor por "Lilies of the Field" en 1963, interpretando a un hombre que ayuda a unas monjas alemanas a construir una capilla en el desierto. Cinco años antes había sido el primer hombre negro nominado a un Oscar como actor principal por su papel en "The Defiant Ones".

Sus otras películas clásicas de esa época incluyen "A Patch of Blue" de 1965 y en la que su personaje se hace amigo de una joven blanca ciega, "The Blackboard Jungle" y "A Raisin in the Sun", que Poitier también interpretó en Broadway.

Poitier nació en Miami el 20 de febrero de 1927, se crió en una granja de tomates en las Bahamas y sólo tenía un año de educación formal. Luchó contra la pobreza, el analfabetismo y los prejuicios para convertirse en uno de los primeros actores negros en ser conocido y aceptado en papeles importantes por el público general.

A lo largo de su carrera escogió sus papeles con cuidado, enterrando la vieja idea de Hollywood de que los actores negros sólo podían aparecer en contextos degradantes como limpiabotas, maquinistas y sirvientes.

"Te amo, te respeto, te imito", dijo una vez a Poitier Denzel Washington, otro ganador del Oscar, en una ceremonia.

Como director, Poitier trabajó con su amigo Harry Belafonte y Bill Cosby en "Uptown Saturday Night" en 1974 y con Richard Pryor y Gene Wilder en "Stir Crazy" de 1980.

Poitier creció en el pequeño pueblo bahameño de Cat Island y en Nassau antes de mudarse a Nueva York a los 16 años, mintiendo sobre su edad para inscribirse en un breve período en el ejército y luego trabajando en puestos ocasionales, incluido el de lavaplatos, mientras tomaba clases de actuación.

Poitier tuvo éxito en Broadway con "Anna Lucasta" en 1948 y, dos años más tarde obtuvo su primer papel en la película "No Way Out" con Richard Widmark.

En total, actuó en más de 50 películas y dirigió nueve, comenzando en 1972 con "Buck and the Preacher", que coprotagonizó con Belafonte.

En 1992, Poitier recibió el premio Life Achievement Award del American Film Institute, el honor más prestigioso después del Oscar, uniéndose a figuras como Bette Davis, Alfred Hitchcock, Fred Astaire, James Cagney y Orson Welles.

"También debo dar las gracias a un anciano camarero judío que se tomó el tiempo de ayudar a un joven lavaplatos negro a aprender a leer", dijo Poitier a la audiencia. "No puedo decir su nombre. Nunca lo supe. Pero ahora leo bastante bien".

En 2002, un Oscar honorífico reconoció "sus notables logros como artista y como ser humano".

Poitier escribió tres libros autobiográficos y en 2013 publicó "Montaro Caine", una novela que fue descrita como en parte misterio, en parte ciencia ficción.

Poitier fue nombrado caballero por la reina Isabel II de Reino Unido en 1974 y se desempeñó como embajador de las Bahamas en Japón y ante la UNESCO, la agencia cultural de la ONU. También formó parte de la junta directiva de Walt Disney Co de 1994 a 2003.

En 2009, Poitier recibió el más alto honor civil estadounidense, la Medalla Presidencial de la Libertad, de manos de Barack Obama.

