Villarreal y Osasuna, víctimas de la Copa

Los jugadores del Villarreal tras perder ante el Sporting de Gijón en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio del Molinón, en Gijón. EFE/Eloy Alonso

Madrid, 6 ene (EFE).- El Villarreal, eliminado por el Sporting, y el Osasuna, superado por el Girona, fueron víctimas de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en la que progresó con autoridad el Atlético Madrid y tampoco fallaron el Sevilla, el Athletic, el Cádiz y el Elche.

Fue un mazazo especialmente para el Villarreal, que contemplaba en esta competición una buena oportunidad de aspirar a un título. Osasuna, por su parte, ahonda en su crisis. Bache en LaLiga y despedida en la Copa.

Los integrantes del cartel copero de los octavos de final han quedado definidos. A Atlético Madrid, Sevilla, Athletic, Cádiz, Elche, Sporting y Girona se unen el Valencia, Mallorca, Real Sociedad, Barcelona, Atlético Baleares, Rayo Vallecano, Betis, Real Madrid y Espanyol, que lograron su objetivo con anterioridad.

Quince equipos de Primera, dos de segunda, el Sporting y el Girona, y uno de Primera RFEF, el Atlético Baleares, quedarán emparejados en el sorteo del viernes en el siguiente tramo del torneo.

El Sporting Gijón fue el protagonista del gran bombazo copero de este jueves al remontar al Villarreal (2-1), que dijo adiós a un evento en el que tenía amplias miras. El equipo asturiano frenó al cuadro de Unai Emery, al alza en LaLiga y que no fue capaz de aprovechar la ventaja que adquirió al inicio de la segunda parte con el gol de Raúl Albiol.

El Villarreal se deshizo después y el Sporting lo aprovechó con los tantos del montenegrino Uros Djurdjevic y del ucraniano Bogdan Milovanov.

"Teníamos ilusión por la Copa, queríamos luchar contra los cuatro grandes equipos, pero hoy sabíamos que era difícil", señaló Emery, que reconoció como justo vencedor al equipo asturiano y que no cree que esta eliminatoria pase factura anímica a su plantilla: "Queda la liga, en la que queremos asegurar una plaza europea".

También dijo adiós Osasuna, que trasladó a la Copa el mal momento que arrastra en LaLiga donde lleva diez jornadas seguidas sin ganar. Fue incapaz el equipo de Jagoba Arrasate de marcar al Girona al que le bastó el tanto de David Juncá en la primera parte para situarse en octavos.

Fue el Atlético Madrid el que logró la victoria más contundente de los dieciseisavos. En el Wanda Metropolitano disfrutó de un cómodo enfrentamiento en un duelo 'fraternal' con el Rayo Majadahonda (0-5) resuelto ya en el intermedio con los tantos de Matheus Cunha, Renan Lodi y Luis Suárez. Después, Antoine Griezmann y Joao Felix, que salieron en la segunda parte, redondearon la goleada rojiblanca que perdió, lesionado, al atacante francés.

El Sevilla tampoco sufrió en exceso en un intenso duelo contra el Zaragoza en La Romareda (0-2). El equipo de Julen Lopetegui, plagado de poco habituales, sobrevivió al entusiasmo local con el tanto de Jules Kounde al borde del descanso. El conjunto aragonés tuvo su momento pero Rafa Mir puso la puntilla y enterró las esperanzas del Zaragoza.

Nico Williams acabó con el sueño copero del Mancha Real (0-2). Un doblete en la primera parte del menor de los hermanos Williams selló la clasificación del Athletic para los octavos de final.

El Cádiz se salvó de la prórroga en el tiempo añadido del encuentro. Fue en el minuto 93 cuando Tomás Alarcón marcó el gol del triunfo ante el Fuenlabrada (0-1) en el estadio Fernando Torres, que proporcionó la supervivencia del equipo de Álvaro Cervera que criticó el formato de la competición.

"Es muy complicado jugar este tipo de partidos, un día de Reyes, a las cuatro de la tarde. Y es la Copa del Rey, una competición hecha para que la ganen otros equipos y no el Cádiz", señaló.

Más apuros tuvo el Elche ante el líder de la Segunda División, el Almería, al que tuvo que remontar. El cuadro de Rubi se adelantó al borde del descanso gracias a Largie Ramazani pero tras el intermedio todo cambió.

El argentino Pablo Piatti consiguió el empate al inicio de la segunda mitad y Raúl Guti, a cuatro minutos del final, dio la victoria y la clasificación al Elche (1-2) que estará en los octavos de final de la Copa.