Tenis.-Tenis/Australia.- Feliciano López, sobre el 'caso Djokovic': "Es un despropósito, Australia sale muy mal parada"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El tenista español Feliciano López ha calificado de "despropósito" lo que está ocurriendo con el serbio Novak Djokovic en Australia, donde se encuentra retenido mientras las autoridades locales deciden si deportarle por no estar vacunado, y ha asegurado que las normas "no pueden cambiar de un día para el otro".



"Los Reyes Magos nos han traído un despropósito de enormes dimensiones en el mundo del tenis. Nadie desea que el número uno del mundo se quede sin jugar un 'Grand Slam'. A veces, lo que mal empieza puede acabar peor. Australia sale muy mal parada de todo esto. Qué pena...", escribió en la red social Twitter.



Hace unas horas, el gobierno de Australia impidió el ingreso al país de Djokovic, nueve veces ganador del Abierto australiano, al no tener en regla el visado y "no cumplir" la exención médica por la que se le había autorizado un día antes a disputar el Abierto 'aussie', primer 'Grand Slam' de la temporada.



Ante la polémica suscitada por sus palabras, el toledano decidió aclarar su postura. "Hay que saber interpretar un poquito los 'tweets'. No pretendo defender a nadie. Es innegable el despropósito. Las normas son para todos, pero no pueden cambiar de un día para el otro. Moraleja: cuándo los políticos entran al terreno de juego, se lía la cosa", concluyó.