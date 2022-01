Tanzania.- Dimite el presidente del Parlamento tanzano tras cuestionar la política económica del Gobierno

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente del Parlamento tanzano, Job Ndugai, ha presentado este jueves su dimisión tras hacer comentarios sobre el aumento de la deuda pública en el país después de que la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hasán, condenara lo que entendió como un reproche electoralista contra las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en la lucha contra el impacto de la pandemia.



"Me parece inconcebible que uno de los pilares del Estado pueda ponerse en pie y decir lo que dijo", avisó la presidenta hace dos días en un claro mensaje a Ndugai antes de dejar caer que el ahora dimitido formaría parte de un grupo de políticos que tiene la intención de desafiar su mandato en las elecciones dentro de tres años. "Todo está relacionado con 2025", reiteró la presidenta.



Dos días después, y en una declaración a los medios de comunicación, Ndugai ha hecho el anuncio formal de su retirada ante su formación, el histórico Partido de la Revolución, gran fuerza dominante de la política tanzana, del que Suluhu es presidenta.



"Aprovecho esta oportunidad para agradecer sinceramente a mis compañeros parlamentarios, a la presidenta Samia Suluhu Hasán y a todo el Gobierno en general, a los residentes de Kongwa y a todos los tanzanos por el apoyo que me brindaron durante el tiempo en que fui presidente de la Asamblea Nacional", según el texto, recogido por el diario 'The Citizen'.



Se trata del primer presidente de la cámara que presenta su dimisión en toda la historia del país, después de más de seis años en el cargo.