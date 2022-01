Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy jueves, 06 de enero

La música nos alegra la vida y nos inspira. Algunos títulos nos dan confort y otros nos hacen sentir bien. Ya sea que estés en casa, en el trabajo o en cualquier viaje, ya no tienes que buscar demasiado: encontrarás una gran oferta con diversidad de géneros en las plataformas de streaming.

En el caso de Spotify, hay un listado que muestra lo que la gente está escuchando en tiempo real. Así, busca convertirse en un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Escucha las 10 canciones más buscadas:

1. We Don't Talk About Bruno

El tema, interpretado por Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto - Cast, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 1.037.074 reproducciones.

2. Heat Waves

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Glass Animals. Quizás por esto es que «Heat Waves» debuta en el ranking directamente en el segundo lugar, pues alcanzó un total de 872.854 reproducciones.

3. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

El sencillo más reciente de Lil Nas X ya se vislumbra como un nuevo clásico. «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 842.306 más de reproducciones.

4. Super Gremlin

«Super Gremlin» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el cuarto puesto, con 808.164 reproducciones.

5. STAY (with Justin Bieber)

Cosechar éxitos es sinónimo de The Kid LAROI. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «STAY (with Justin Bieber)», debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 803.322 reproducciones de primera entrada?

6. abcdefu

«abcdefu» de GAYLE se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 740.571 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la sexta posición.

7. Surface Pressure

Tras haberse reproducido 720.929 veces, la nueva rola de Jessica Darrow se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 7.

8. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele pierde fuerza. Hoy solo cosecha 707.705 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo puesto, lo que apunta a que va de salida.

9. Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends

Lo más nuevo de Imagine Dragons, «Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends», entra directamente al noveno lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 632.754 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

10. Need to Know

«Need to Know» de Doja Cat es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 597.078 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.