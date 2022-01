Ranking Apple en Uruguay: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy jueves, 06 de enero

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por contar con las mejores producciones. Apple no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 pódcast preferidos.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está oyendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

2. Historias del Uruguay

Historias del Uruguay te trae relatos de jaguares y pumas, esclavos orientales, cápsulas del tiempo, brujas, gauchos pendencieros, tesoros escondidos, costumbres cotidianas de antaño y leyendas en todo el territorio de la Banda Oriental.

3. Meditación Guiada | Meditaciones Guiadas | Sí Medito

El canal que ve la meditación como parte de tu vida. Nuestro propósito es conectar corazón y mente. Descubre con nosotros el gran poder que esta sencilla práctica tiene en tu vida. Vive los beneficios de la meditación. Te invitamos a decir, con nosotros, "yo SÍ MEDITO".

4. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

5. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

6. Dear Daughter

Your letters to your daughters. What do you want them to know? What do they need to know? With Namulanta Kombo, winner of the BBC’s International Podcast Competition 2021.

7. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

8. Anything Goes with Emma Chamberlain

Emma has a LOT on her mind. Good thing she has a podcast to talk about it all. Appropriately named, anything really does go on this podcast. Thoughts, conversations, and advice on topics from relationships and dealing with failure, to the trials and tribulations of being a cat mom, and ridiculous stories with friends we can all relate to. It’s raw, intimate, and nothing is off limits (seriously, Anything Goes). It may be serious, it’ll mostly be funny, and it’ll always be entertaining. New episodes every Thursday.

9. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

10. Short Fine Legs

Welcome to Short Fine Legs. A cricket podcast that spits off a length into the corridor of uncertainty. A tantalising delivery of hostile snorters that gets tongues wagging like errantly wafting bats. Mostly it's just jargon. Daniel Gallan is a freelance journalist who has spent too much of his life watching highlights of Brian Lara and poring over old scorecards. Join him and an array of guests from the world of cricket.

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta. ¿Qué temas serán los preferidos por el público uruguayo en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.