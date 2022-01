Qué tener en cuenta a la hora de comprar un dron

Zum Themendienst-Bericht von Elisabeth Winkler vom 4. November 2021: Eine Mavic Air 2 von DJI im Flug.

Vuelo estable, fácil control, útiles funciones de vuelo automático y magníficas fotos aéreas: todos estos aspectos pueden encabezar la lista de deseos de los compradores de drones, pero no todos los modelos los ofrecen. A esta conclusión llegó una comparación de doce cuadricópteros, es decir, drones con cuatro rotores, realizada por la organización alemana de protección al consumidor y evaluación de productos Stiftung Warentest en la edición 1/22 de su revista "test". Como primer punto, según los expertos, aparte del hecho de que no tienen cámara, debe quedar claro que los minidrones sin GPS son más adecuados para su uso en interiores que en exteriores. En las pruebas realizadas, los más ligeros movimientos de aire bastaban para desviarlos de su curso y la duración de los vuelos no superaba los diez minutos con una carga de la batería. Con los drones con GPS de mayor tamaño, en cambio, se puede esperar un tiempo de vuelo de algo menos de media hora. Antes de empezar a comparar modelos, se debe decidir el peso que deberá tener el dron: de hasta 249 gramos o de 250 gramos o más. De acuerdo con la normativa europea, el uso de drones de un peso mayor a 250 gramos requiere el llamado certificado de competencia de piloto remoto (A1/A3). Algunas agencias de seguridad aérea ofrecen en sus páginas exámenes en línea para obtener esta licencia. Casi todos los modelos de drones tienen un mando a distancia que debe acoplarse a un móvil a través de una aplicación. Los expertos criticaron el manejo de envío de datos de muchas aplicaciones, ya que estas también envían datos innecesarios, como el número de serie del dron. En la categoría de drones de más de 250 gramos, los modelos DJI Air 2S y DJI Mavic Air 2 compartieron el primer puesto. Ambos recibieron la puntuación general de 1,3. Esta nota equivalente a un "Muy bueno" se debió a las excelentes funciones automáticas del dron, entre otras la función de retorno, el seguimiento de objetos o la detección de obstáculos, así como a sus muy buenas cámaras. Ligeramente por detrás, con la apreciación "Bueno" (1,8), se ubicó en segundo lugar el Parrot Anafi con buenas características de vuelo y una buena cámara. El único dron de la prueba dentro de la categoría de menos de 250 gramos calificado como "Bueno" fue el DJI Mini 2. dpa