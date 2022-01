Pionyang confirma el lanzamiento de un misil hipersónico en su último test

Corea del Norte confirmó este jueves el test exitoso en la víspera de un misil hipersónico, informó la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA, la segunda prueba de este tipo de proyectil de nuevo desarrollo para el país.EFE/EPA/ABIR SULTAN

Seúl, 6 ene (EFE).- Corea del Norte confirmó este jueves el test exitoso en la víspera de un misil hipersónico, informó la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA, la segunda prueba de este tipo de proyectil de nuevo desarrollo para el país.

"El misil hizo un movimiento lateral de 120 kilómetros en la distancia de vuelo de la ojiva deslizante hipersónica desde el acimut del lanzamiento inicial hasta el acimut del objetivo y alcanzó con precisión un objetivo establecido a 700 kilómetros de distancia", según detalles recogidos por dicho medio.

El informe no da detalles sobre la velocidad del proyectil.

"El lanzamiento de prueba demostró claramente el control y la estabilidad de la ojiva deslizante hipersónica", señaló KCNA, que aseguró que la reciente prueba confirma "la fiabilidad del sistema de bulbo de combustible en condiciones climáticas invernales", en aparente referencia al contenedor de combustible líquido.

Al contrario de lo que ocurre con los misiles convencionales, que requieren horas de inyección de combustible líquido antes del lanzamiento, el tanque de este nuevo sistema permitiría almacenar el combustible durante meses antes de su uso inmediato.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, no estuvo presente en el test, el primero de misiles del régimen desde el disparo de un proyectil balístico para submarino (SLBM) en octubre del año pasado.

El ensayo del miércoles fue detectado por Seúl, Tokio y Washington, aunque ninguna de las partes compartió prácticamente datos acerca del misil, su apogeo o el trazado de su vuelo, mientras aseguraban que seguían analizando la prueba.

La creciente sofisticación del arsenal de Corea del Norte dificulta los análisis de los ensayos para ponderar qué amenaza pueden representar sus nuevos sistemas, que trazan trayectorias que permiten sortear los escudos antimisiles de la zona.

Las armas de tipo táctico que ha venido probando Pionyang desde 2019 (principalmente los sistemas KN-23, KN-24 y KN-25, con sus distintas variaciones, y el misil hipersónico bautizado como Hwasong-8) trazan trayectorias no balísticas que permiten sortear los escudos antimisiles de los países del entorno.

Corea del Norte llevó a cabo su primera prueba de lanzamiento de su misil hipersónico en septiembre de 2021 desde la provincia de Chagang, en el norte del país, desde donde se estima que tuvo lugar el lanzamiento del misil de la víspera, que cayó en aguas del mar de Japón (llamado mar del Este en ambas Coreas).