Perú convoca a Jairo Concha para los partidos amistosos ante Panamá y Jamaica

Jairo Concha (d) de Perú, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr

Lima, 6 ene (EFE).- El delantero del Alianza Lima Jairo Concha fue convocado este jueves por la selección peruana para los partidos amistosos que el combinado nacional disputará contra Panamá y Jamaica.

Con Concha, la lista de convocados del seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, se incrementa hasta los veinticinco integrantes, después de que el miércoles también fuese citado el delantero del Melgar Luis Iberico.

Estos dos jugadores se integrarán a los entrenamientos después de que dos futbolistas de la liga peruana quedasen momentáneamente apartados de las prácticas tras dar positivo para covid-19, según medios locales.

No obstante, dentro de la selección no tienen contemplado de momento desconvocar a los futbolistas actualmente contagiados con el coronavirus, pues la expectativa es que se recuperen a tiempo y puedan estar disponibles para al menos uno de los dos partidos.

De los ocho jugadores de la nómina de Gareca que militan en ligas extranjeras, Pedro Gallese (Orlando City-EUA), Alexander Callens (New York City-EUA) y Marcos López (San José Earthquakes-EUA) ya han recibido el permiso de sus respectivos clubes para jugar estos amistosos programados fuera de las fechas FIFA.

También entrenan ya con la selección Sergio Peña (Malmoe-SUE) y Andy Polo (Portland Timbers-EUA), y a la espera del permiso correspondiente se encuentra Edison Flores (DC United-EUA), mientras que Yordy Reyna (Charlotte-EUA) lo tiene más complicado para convencer a su club.

La selección peruana recibirá a Panamá el 16 de enero en el Estadio Nacional y cuatro días más tarde hará lo propio con su par de Jamaica, en sendos partidos amistosos de preparación para las dos siguientes jornadas de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, en las que Perú se medirá a Colombia y Ecuador.