Panamá acumula 512.402 casos de la covid y 7.449 muertes por la enfermedad

Una enfermera realiza una prueba hisopada de detección de la covid-19, en un laboratorio móvil, en una fotografía de archivo. EFE/ Esteban Biba

Ciudad de Panamá, 6 ene (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá reportaron este jueves 4.623 nuevos casos de la covid-19 y cuatro muertes, que elevaron a 512.402 los contagios confirmados y a 7.449 las muertes acumuladas en casi 22 meses de pandemia.

Panamá vive una cuarta ola pandémica impulsada por la variante ómicron, que fue reportada por primera vez el pasado 20 de diciembre, y este es el segundo día consecutivo que se registran más de 4.000 nuevos casos en un día - hace un mes no pasaban de 500 - un aumento que sin embargo no se ha reflejado en esa magnitud en las hospitalizaciones.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud (Minsa), hay 32 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 220 en sala general.

Lo que sí se ha disparado es la cifra de personas que han dado positivo al covid aisladas en sus casas, que llega ya a 25.905, mientras que 252 están en hoteles.

En las últimas horas se aplicaron 21.466 pruebas para detectar la enfermedad, que arrojaron una positividad de 21,5 %, cuatro veces más que hace un mes.

Las autoridades sanitarias apuestan a la vacunación y medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico para combatir esta cuarta ola pandémica.

A partir del 28 de enero se considerará esquema completo de vacunación tres dosis, no dos como hasta ahora, y ya se anunció que los empleados públicos deberán estar vacunados o, de lo contrario, presentar cada lunes una prueba negativa de covid-19.

Hasta este jueves, el 81,7 % de la población meta, las personas de 12 años en adelante, ha recibido dos dosis y el 90,6 % una dosis. Se han aplicado además 452.444 inyecciones de refuerzo, autorizada para los mayores de 16 años, y 7.751 terceras dosis a pacientes inmunosuprimidos.

Con respecto a la población total de Panamá falta por vacunar a cerca del 35 %, aseguró el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.