Pacientes con ómicron llenan hospitales en Estados Unidos

(Bloomberg) -- Aunque la variante ómicron tiende a ser más leve, se está extendiendo de manera tan explosiva por Estados Unidos que muchos hospitales esperan que iguale o supere los registros anteriores de admisión de pacientes con covid.

Los hospitales se preparan para un alza continua en la demanda de camas relacionada al covid para el próximo mes, según modelos de varias instalaciones en todo el país.

En el Hospital Yale New Haven en Connecticut, “nuestro máximo histórico fue de 451 pacientes con covid en abril de 2020”, dijo Robert Fogerty, quien supervisa la gestión de la capacidad del hospital de 1541 camas. “Creo que vamos a superar eso la semana que viene”.

La buena noticia, dijo él y otros expertos en datos hospitalarios, es que, en comparación con olas anteriores, ómicron lleva a muchas menos personas a las unidades de cuidados intensivos, especialmente en regiones donde las tasas de vacunación son altas.

La creciente demanda de camas ha llevado a los funcionarios de salud a intensificar algunas medidas de protección, incluida instar a las personas a obtener vacunas de refuerzo y a usar máscarillas de mayor calidad, a pesar de que las infecciones por ómicron parecen causar síntomas más leves que las variantes anteriores.

“Va a ser un invierno difícil, y el período máximo parece que está a punto de desarrollarse en las próximas semanas”, dijo el especialista en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de Harvard, Jacob Lemieux. “Entonces, si la gente puede refugiarse en la medida de lo posible, eso sería un servicio para la sociedad”.

La variante ómicron ha tendido a perder fuerza rápidamente en algunos otros países, pero cuán pronunciada será su trayectoria ascendente y descendente en EE.UU. sigue siendo una pregunta abierta. Una proyección del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington muestra que la necesidad de recursos hospitalarios alcanzará su punto máximo a nivel nacional a mediados de febrero.

Cedars-Sinai en Los Ángeles también proyecta que el número de pacientes con covid en sus hospitales seguirá subiendo hasta mediados de febrero. En San Francisco, el director de salud Grant Colfax dijo esta semana en una sesión informativa que cree que “el punto máximo del aumento está sobre nosotros” y que espera que las hospitalizaciones alcancen aproximadamente el mismo nivel que el invierno pasado.

“Por ahora tenemos suficientes camas de hospital para manejar este volumen, lo cual es una buena noticia”, dijo Colfax. “Sin embargo, otra preocupación es que el personal del hospital se infecte debido a la propagación comunitaria y tenga que quedarse en casa”.

Nota Original:

Omicron Patients Pack U.S. Hospitals, Risking Peak Beyond 2020’s

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.