Morikawa se propone arrebatar el número uno a Jon Rahm

Madrid, 6 ene (EFE).- Collin Morikawa, el primero de los cinco jugadores estadounidenses que siguen a Jon Rahm en el ránking mundial de golf, se propone destronar al español esta misma semana en el Torneo de Campeones de Kapalua (Hawai).

"Ser el número uno mundial es mi sueño desde que empecé a jugar al golf", aseguró Morikawa en la rueda de prensa previa al torneo.

Pero el norteamericano no se conforma con alcanzar el primer puesto, sino que aspira a ocuparlo durante mucho tiempo. "Tengo la oportunidad de conseguirlo esta semana, el destino está en mis manos. Todo lo que puedo hacer es ganar el torneo y en eso estoy concentrado", dijo.

Morikawa, con dos "grandes" en su historial (campeonato de la PGA en 2020 y el Abierto de EEUU en 2021) a sus 23 años, no ha bajado del Top-10 en los cuatro últimos torneos y en noviembre pasado ganó la Carrera de Dubai.

Alcanzar el número uno forma parte, para Morikawa, de un proceso continuo. "No me imagino llegar al número uno mundial como un objetivo final para después retirarme y descansar en la playa. Tengo muchos otros temas de motivación que me llevan a luchar por la victoria todas las semanas", advirtió.

Este torneo de Campeones, que se disputa en el Plantation Course de Kapalua, supondrá, precisamente, el regreso a la competición del número uno, Jon Rahm, después de casi tres meses sin jugar un torneo oficial.

Será la quinta vez que el jugador vasco participe en el torneo hawaiano, en el que se clasificó segundo en 2018, su mejor resultado hasta la fecha. El peor, un décimo puesto en 2020, sobre un recorrido de par 73 que se le da bien, con una media de 69,5 golpes en las 16 rondas que ha jugado.