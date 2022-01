México suma 20.626 nuevos casos y 94 nuevas muertes por coronavirus

Adultos mayores hacen fila para ser vacunados con una tercera dosis contra covid-19 hoy, en Ciudad de México (México). EFE/Alex Cruz

Ciudad de México, 5 ene (EFE).- La Secretaría de Salud (SSa) de México informó que el país registró este miércoles 20.626 nuevos contagios de la covid-19 para un total de 4.029.274 casos además de 94 muertes para llegar a 299.805 decesos totales.

Los más de 20.000 contagios reportados son la mayor cantidad de casos confirmados en un día, desde finales de agosto y son casi cuatro veces los casos reportados hace una semana (5.289).

Con esas cifras, México se mantiene como el quinto país con más muertes por la covid-19, detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia y es el decimosexto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Las autoridades sanitarias reconocen que, con base en las actas de defunción, la pandemia rondaría los 451.000 fallecidos en el país y estiman que México acumula en realidad 4.258.836 e contagios.

De la cifra de casos, hay 80.510 activos, que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y suponen el 1,9 % del total.

Además, desde el inicio de la pandemia se han recuperado 3.321.943 personas.

La ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos se sitúa en un 17 % y el uso de camas de terapia intensiva en un 12 %.

El martes, el Gobierno mexicano mantuvo la defensa de su gestión de la pandemia y descartó una cuarta ola justo cuando el país está a punto de llegar a los 300.000 muertos y tras días registrando cifras de contagios no vistas en meses.

"La situación de hospitalización es especial porque esta variante (ómicron) nos permite ver más contagios pero con un camino médico de consecuencias muy por debajo que las anteriores", destacó el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en conferencia.

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que, aún cuando ha demostrado ser más contagiosa, ómicron no está llevando a que haya más hospitalizaciones por coronavirus en el país.

México detectó a la primera persona contagiada con la variante ómicron el 3 de diciembre y desde entonces suman más de 40 casos confirmados por los gobiernos estatales de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa.

Pero según datos de la plataforma Gisaid (por su nombre en inglés (Global Iniciative on Sharing All Influenza Data) ya hay 254 casos de contagios de ómicron.

A diferencia de otros países, México pasó unas fiestas navideñas sin restricciones por la pandemia.

Respecto a las defunciones, Ciudad de México, el foco de la pandemia, acumula cerca del 18 % de todos los decesos a nivel nacional.

PLAN DE VACUNACIÓN

Las autoridades también indicaron que dentro del programa de vacunación se han aplicado 149,57 millones de dosis, al sumar 191.455 durante la última jornada.

El Gobierno de México afirma que es el séptimo país que más dosis ha aplicado en números absolutos.

De sus 126 millones de habitantes, 82,11 millones en el país tienen al menos una dosis de la vacuna.

En tanto, 72,97 millones ha completado su esquema de vacunación.

Desde finales de diciembre de 2020 han llegado a México 198,52 millones de dosis vacunas de las estadounidenses Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, la británica AstraZeneca, la rusa Sputnik V y las chinas CanSino o Sinovac.

También el martes, el secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer, dijo que el país espera contar con la vacuna cubana Abdala contra la covid-19 en el segundo trimestre de 2022 y estaría contemplada como dosis de refuerzo.