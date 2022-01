México.- Hallados una decena de cadáveres con indicios de tortura frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Las autoridades mexicanas han informado del hallazgo de una decena de cadáveres abandonados en el interior de una camioneta frente al Palacio de Gobierno del estado de Zacatecas, en el centro norte del país, en un incidente por el que han sido detenidos un número no concretado de implicados y que estaría vinculado al incremento de la violencia por narcotráfico en la zona.



La camioneta fue hallada en la Plaza de Armas, justo a unos 15 metros de la puerta principal de Palacio de Gobierno y debajo del árbol de Navidad de la villa colocada en ese lugar.



Aunque las autoridades mexicanas no han informado de las causas de la muerte, el gobernador del estado, David Monreal, ha confirmado que los cuerpos fueron "aparentemente golpeados y lesionados", con indicios de tortura, un modo de actuación coincidente con la violencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se disputan el territorio.



"Lo que nosotros recibimos es una herencia maldita. El tema de la inseguridad es el tema de todos los temas y sigo sosteniendo que la inseguridad ha dejado de ser un tema de Estado para ser un tema de todos", hizo saber el responsable estatal en una primera comparecencia.



A última hora de este jueves, Monreal compareció de nuevo en Facebook para informar de la detención de los responsables de este crimen. "Hemos logrado la detención de los presuntos responsables vinculados con los hechos ocurridos esta mañana en Zacatecas. No descansaremos hasta que la paz y la seguridad regresen a nuestro estado, ha manifestado.