Mediador de CEDEAO visita Mali ante división sobre calendario de transición

Bamako, 5 ene (EFE).- El mediador de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para Malí, el ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, llegó hoy a Bamako a cuatro días de una cumbre decisiva de los jefes de Estado del organismo africano en Accra (Ghana) sobre el nuevo calendario transitorio propuesto por Mali.

Jonathan llegó a la capital maliense encabezando una delegación de la CEDEAO para trasmitir el mensaje de los jefes de Estado de los países miembros del organismo africano al presidente del Gobierno transitorio, el coronel Assimi Goita.

Tras su visita, el mediador nigeriano no quiso dar más detalles sobre el contenido del mensaje ni sobre su reunión con el presidente transitorio maliense.

"Los jefes de Estado se pronunciarán sobre la situación de Mali en una cumbre extraordinaria el próximo domingo (en Accra)", se limitó a decir Jonathan en una breve declaración a la prensa antes de abandonar el país.

El Gobierno transitorio propone prolongar el período de transición entre seis meses y cinco años antes de organizar elecciones generales y restablecer el orden constitucional. Esta nueva propuesta transcendió de una serie de encuentros de la sociedad civil y los actores políticos del país celebradas los pasados días en Bamako.

La nueva propuesta no coincide con las exigencias de la CEDEAO que pide al gobierno transitorio respetar el plazo transitorio establecido en 18 meses tras el primer golpe de Estado en agosto de 2020 y que llega a su fin en febrero cuando se deberán convocar comicios.

La organización africana pone como condición esta fecha para retirar las sanciones impuestas a Bamako tras el primer golpe y el segundo de mayo de 2021.