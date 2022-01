Los Dallas Mavericks retiran el número 41 en honor a Dirk Nowitzki

El alemán Dirk Nowitzki, en una fotografía de archivo. EFE/Larry W. Smith

Redacción deportes, 5 ene (EFE).- Los Mavericks homenajearon este miércoles a uno de sus jugadores históricos, el pívot Dirk Nowitzki, con una ceremonia en el American Airlines Center de Dallas en el que el equipo texano retiró la camiseta con el número 41 del jugador alemán.

Nowitzki, de 43 años de edad y que se retiró en 2019, apareció en el pabellón durante el descanso ante el delirio de los 20.441 espectadores que abarrotaban el American Airlines Center.

"Dejé Alemania hace más de 20 años y me convertí en un texano. Gracias por recibirme y hasta pronto", dijo Nowitzki ataviado con la camiseta que portó durante su carrera en los Mavericks.

Un espectacular sistema de láser, iluminación y animación recordó con la pista como pantalla que Nowitzki jugó 21 temporadas con los Mavs, anotó más de 30.000 puntos, participó en 14 partidos "All-Star" y tuvo 15 apariciones en los "playoff".

El jugador sigue ostentando varios récords, tanto de la NBA como de los Mavericks. Nowitzki es el extranjero que más puntos ha anotado en la NBA, 31.560, y es quien más temporadas, 21, ha pasado en la misma franquicia, superando las 20 de Kobe Bryant con Los Angeles Lakers.

Para los Mavericks, Nowitzki fue el jugador que lideró el equipo hasta dos finales de la NBA y consiguió el titulo en 2011. Y es el sexto jugador de la historia de la NBA en puntos anotados, el tercero en minutos jugados y el decimotercero en triples.

Nowitzki fue recibido en la pista por leyendas de la NBA como Charles Barkley, Scottie Pippen, Larry Bird o Shawn Kemp, además del dueño de los Mavericks, el empresario Mark Cuban, y el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Durante la ceremonia, ante un emocionado Nowitzki, Cuban desveló que la organización deportiva erigirá frente al American Airlines Center "la mayor estatua y la más espectacular de la historia" con la figura del jugador.

Al final de la ceremonia, Nowitzki se despidió agradeciendo al público su presencia y declaró que "nunca me iré, me voy a quedar aquí. Este es mi nuevo hogar, con mi mujer y mis hijos".

Nowitzki es el cuarto jugador de los Mavericks al que la organización retira su número, tras Brad Davis (15), Rolando Blackman (22) y Derek Harper (12). El equipo de Dallas también ha retirado el número 24 en honor de Kobe Bryant tras su muerte en un accidente aéreo en 2020.