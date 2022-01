Los congresistas hacen "terapia" en el Capitolio un año después del asalto

Madeleine Dean, legisladora de Pensilvania. EFE/EPA/MANDEL NGAN / POOL

Washington, 6 ene (EFE).- Los congresistas de Estados Unidos que estuvieron presentes hace un año en el Capitolio durante el asalto de una turba de seguidores del expresidente Donald Trump (2017-2021) compartieron este jueves sus experiencias y reflexiones en un acto emotivo en el Congreso.

Uno a uno, varios legisladores de la Cámara Baja fueron hablando en el podio instalado en la sala del Cannon Caucus de la sede legislativa, donde se había colocado para la ocasión una imagen gigante del Capitolio.

En sus discursos, los congresistas advirtieron de los peligros contra la democracia y elogiaron la labor desarrollada el 6 de enero de 2021 por la Policía del Capitolio a la hora de proteger el recinto.

Ese día, cientos de seguidores de Trump irrumpieron en la sede del Congreso cuando se celebraba una sesión conjunta de ambas cámaras para ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre de 2020. El suceso se saldó con cinco muertos, entre ellos un policía, y 140 agentes heridos.

Estas son las reflexiones de algunos legisladores, todos ellos demócratas:

- Lisa Blunt Rochester, representante de Delaware:

"El 6 de enero, para mí, será siempre un día para recordar cómo la luz de los actos de coraje, pequeños y grandes, derrotó a la oscuridad".

"Recordaré siempre a aquellos que literalmente dieron sus vidas. Es un día de reflexión, reflexiono sobre ese día, estando atrapada en el hemiciclo, básicamente rezando por nuestra seguridad y la paz de la nación".

- Collin Allred, representante por Texas:

"Me crió mi madre soltera, jugué en la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano), fui a la facultad de Derecho y me convertí en un abogado de derechos civiles. Pensaba, cuando dejé la NFL, como defensa y donde mi trabajo era tumbar a la gente al suelo, que esa capacidad y la necesidad de hacerlo se habían acabado", hasta el día del asalto al Capitolio.

- Anne McLane Kuster, representa a Nuevo Hampshire:

"Estaba en el hemiciclo de la cámara (baja) con mis compañeros para presenciar la ratificación de (los resultados) de las elecciones de Joe Biden como nuestro presidente y Kamala Harris, como nuestra histórica vicepresidenta. Podíamos oír los gritos y la conmoción en el pasillo de fuera de la cámara y los golpes en la puerta del hemiciclo".

- Sheila Jackson Lee, representante de Texas:

"Estuve aquí el 11S (11 de septiembre de 2001), estuve en el edificio en una reunión y no quise reconocer el ruido que había fuera hasta que alguien entró y dijo que tenía que correr por mi vida. Ese día corríamos juntos. Corríamos como republicanos, demócratas, estadounidenses... Teníamos miedo juntos y teníamos esperanza juntos", a diferencia del pasado 6 de enero.

- Madeleine Dean, legisladora de Pensilvania:

"Volví al hemiciclo y me quedé allí otra vez y escuché una serie de órdenes de no sabía quién en ese momento. 'Siéntense, por favor, prepárense para arrodillarse o tumbarse'. Por favor, saquen sus máscaras (antigás) de debajo de sus asientos"

- Mary Gay Scanlon, representante por Pensivalnia:

"Conforme el caos se desencadenó el 6 de enero de 2021, me encerré sola en mi oficina, recibí llamadas y mensajes de textos de familia, amigos y personal (del Congreso) preocupados, mientras recibía consejos de una amiga, que es profesora de secundaria, sobre cómo hacer una barricada en la puerta de mi oficina".