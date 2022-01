LISTA DEPORTES

FÚTBOL

CORONAVIRUS-EUROPA

SIN PROCEDENCIA - Un brote de coronavirus en el Manchester City pone en aislamiento al técnico Pep Guardiola y a siete jugadores, mientras cuatro equipos de la Serie A italiana tienen que colocarse en cuarentena y no podrán disputar los partidos programados el jueves. Por The Associated Press. 704 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ITALIA-LIGA

ROMA - José Mourinho se queda gesticulando en aparente desaprobación después de que dos graves errores de sus jugadores de la Roma le dieron una victoria por 3-1 al Milan. Por Andrew Dampf. 560 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

CORONAVIRUS-COPA AFRICANA

YAUNDÉ, Camerún - Pierre-Emerick Aubameyang da positivo al COVID-19 a su llegada a Camerún con el resto de la plantilla de Gabón para la Copa Africana de Naciones. 167 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

FIFA-TÉCNICOS

ZÚRICH - Pep Guardiola del Manchester United estaba acompañado por el técnico que lo derrotó en la final de la Liga de Campeones de 2021, Thomas Tuchel del Chelsea, en la lista de candidatos de la FIFA el jueves para ser nombrado el mejor entrenador del mundo. 232 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

CORONAVIRUS-MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO - La Liga MX pospone un segundo partido del torneo Clausura 2022 que está por comenzar, luego de que el conjunto de Toluca reportó siete casos positivos de COVID-19. 305 palabras. ENVIADO.

COLOMBIA-CORONAVIRUS

BOGOTÁ - El repunte de casos de coronavirus en Colombia causa estragos en la liga de béisbol y de fútbol de la nación, provocando la suspensión de partidos en medio de una creciente preocupación por la variante ómicron. 270 palabras. ENVIADO.

TENIS

AUSTRALIA-DJOKOVIC

SIN PROCEDENCIA - Enfrascado en una disputa por su estatus de vacunación contra el COVID-19, Novak Djokovic es confinado a un hotel de detención de inmigrantes en Australia, mientras el tenista número uno del mundo espera un fallo de la corte sobre si podrá competir en el Abierto de Australia que se celebra dentro de unas semanas. Por John Pye. 713 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

Con:

-SERBIA-DJOKOVIC: Serbia espera con nerviosismo desenlace en caso de Djokovic

NFL

BUCCANEERS-BROWN

TAMPA, Florida, EE.UU. - Los Buccaneers de Tampa Bay terminan oficialmente la relación con Antonio Brown, rescindiendo el contrato del receptor que reclamó ser despedido en medio de un partido por no jugar por una lesión en el tobillo. Por Fred Goodall. 447 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BALONCESTO

Partidos de hoy en la NBA (Horas del este de EE.UU.):

Boston en Nueva York, 7:30 p.m.

Detroit en Memphis, 8 p.m.

Golden State en Nueva Orleans, 8 p.m.

Los Ángeles (Clippers) en Phoenix, 10 p.m.

__

