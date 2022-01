Irene Rosales, sin Kiko Rivera, no se separa de sus hijas en el Día de Reyes

01-01-1970 Irene Rosales junto a sus hijas en el día de Reyes EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 6 (CHANCE)



Demostrando que es una mamá todoterreno, Irene Rosales no se ha separado de sus hijas en un día tan especial como el Día de Reyes en el que los pequeños de la casa mantienen la ilusión por la llegada de sus Magestades de Oriente. Ajena al revuelo que se ha formado por la reciente infracción de tráfico de su marido y que podría desencadenar en la pérdia de hasta seis puntos y una multa de mil euros, Irene prefirió no hablar del momento personal que está viviendo Kiko Rivera tras haber pasado las Navidades alejado de Cantora.Siempre al lado de sus hijas y de su marido, en esta ocasión vimos a Irene caminando por la calle junto a sus hijas y sus sobrinas a las que no soltó en ningún momento. Siempre muy atenta y respetuosa con la prensa, la ex colaboradora de televisión no dudó en confirmar cómo estaba viviendo un día tan especial: "Todo bien, disfrutando del Día de Reyes".Aunque en años anteriores sí que hemos visto la estampa familiar de Kiko Rivera, Irene Rosales y sus hijas disfrutando de la tradicional cabalgata de reyes, este año el Dj ha sido el principal ausente en este plan familiar junto a sus hijas.