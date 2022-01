Honduras sigue con baja incidencia de muertos por covid-19

Imagen de archivo de paramédicos trasladan a pacientes sospechosos de haber contraído el coronavirus en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/

Tegucigalpa, 5 ene (EFE).- La incidencia de muertos por covid-19 en Honduras sigue a la baja, con solamente ocho registrados desde el 29 de diciembre hasta este miércoles, según el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El martes y miércoles, el ente sanitario no registró fallecidos, aunque fuentes medicas del sector público han señalado que se están disparando los casos de contagios por un rebrote de la enfermedad.

Los denominados centros de triaje de la mayoría de las principales ciudades del país están siendo abarrotados por pacientes, según las mismas fuentes.

En su informe diario, el Sinager indicó hoy en un comunicado que para diagnosticar los nuevos casos de contagios el Laboratorio Nacional de Virología procesó 2.083 pruebas, de las que 283 resultaron positivas.

Desde que la pandemia de covid-19 se comenzó a expandir, el Sinager ha registrado 10.442 muertos, mientras que los contagios suman 380.490.

Según fuentes médicas, la nueva variante ómicron ya circula en el país, aunque oficialmente la Secretaría de Salud no lo ha confirmado.

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, dijo hoy a periodistas que la variante ómicron, que es más contagiosa que las anteriores, "está circulando como un catarro común", en la mayoría de casos en personas que ya están vacunadas contra la covid-19.

El Sinager añadió a sus estadísticas 276 hondureños hospitalizados a causa de la covid-19, de los que 152 presentan una condición estable, 102 están graves y 22 en unidades de cuidados intensivos.

Se suman 498 nuevos pacientes recuperados, con los que ya son 126.210 los que se han salvador de morir por la misma enfermedad.

Hasta el 30 de diciembre pasado el Sinager había registrado 9,5 millones de vacunas aplicadas contra la covid-19, de las que 4,9 millones corresponden a la primera dosis y 4,1 millones de inmunizados con dos.

Otras 460.306 personas han recibido una dosis adicional de "refuerzo".

Las autoridades sanitarias calculan que alrededor de un millón de personas, de los 9,5 millones de habitantes que tiene Honduras, no se han aplicado ni una dosis, por lo que son los que más se están contagiando, aunque hay muchos casos de hondureños que se han contagiado aún teniendo doble vacuna y la de refuerzo.