Guardiola, Mancini y Tuchel, finalistas a mejor entrenador en los The Best

El entrenador del Manchester City Pep Guardiola saluda al entrenador del Chelsea Thomas Tuchel, en la final de la Liga de Campeones. EFE/EPA/Pierre-Philippe Marcou

Londres, 6 ene (EFE).- El español Pep Guardiola, del Manchester City; el Roberto Mancini, seleccionador italiano, y el alemán Thomas Tuchel, del Chelsea, han sido nominados al premio The Best a mejor entrenador de la FIFA.

Guardiola, que llevó al City a ganar la Premier League y a disputar la final de la Champions por primera vez en su historia, Mancini, que ganó la Eurocopa, y Tuchel, que levantó la Champions, optan a ganar su primer The Best.

Uno de ellos sucederá al alemán Jürgen Klopp, que lo ha ganado en los dos últimos años, mientras que los franceses Zinedine Zidane y Didier Deschamps lo ganaron en 2017 y 2018, respectivamente, y el italiano Claudio Ranieri en 2016.

El galardón se concede en base a los votos emitidos por un jurado internacional compuesto por los entrenadores y capitanes actuales de las selecciones, un periodista especializado de cada selección y los aficionados registrados en FIFA.com.

La entrega de los The Best se celebrará el próximo 17 de enero en Zúrich (Suiza).