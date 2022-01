Gran Bretaña se apunta el dobles ante EEUU y depende de Alemania

El británico Daniel Evans. EFE/EPA/DAVID GRAY

Melbourne (Australia), 6 ene (EFE).- Los británico Daniel Evans y Jamie Murray se impusieron a los estadounidenses Taylor Fritz y John Isner por un dramático 6-7(3), 7-5 y 10-8 para mantener con opciones a los de Reino Unido que dependen de una victoria de Alemania sobre los canadienses para certificar el pase.

Las esperanzas de los británicos parecían esfumarse cuando perdían por un set a cero y rotura de desventaja ante dos de los mejores sacadores del circuito.

Sin embargo, uno de los jugadores más destacados de la actual edición de la Copa ATP, Daniel Evans, junto al campeón ‘major’ Jamie Murray, darían un golpe sobre la mesa para permanecer vivos en una competición en la que nunca pudieron alcanzar las semifinales.

En el primer partido de la mañana, el inglés Evans se impuso al veterano estadounidense Isner por 6-4 y 7-6(3) en lo que significó su cuarta victoria consecutiva en la actual edición de la Copa ATP.

El tenista de Birmingham no se dejó intimidar por los 16 saques directos del tejano y acumuló un 87% de los puntos al saque que le ayudaron a no conceder ninguna pelota de rotura durante la hora y 35 minutos que compuso el choque.

“Tienes que estar preparado para no tocar la pelota varias veces. Sabía que tendría oportunidades si devolvía algunos saques, es la naturaleza de este tipo de partidos”, explicó.

Más tarde, fue el californiano Taylor Fritz (23) el que igualó el choque con una victoria sobre el británico Cameron Norrie (12) por 7-6(4), 3-6 y 6-1 en el individual que enfrentó a los primeros cabezas de serie.

El grupo C se resolverá tras la conclusión del cruce entre Canadá y Alemania, y las únicas selecciones con opciones son Gran Bretaña, que depende de una victoria de Alemania, y Canadá, que depende de sí misma.