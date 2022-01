Google recibe una multa de 150 millones de euros por incumplir las normas sobre cookies

Un logo impreso en 3D de la nueva marca Meta de Facebook ante el logo de Google en esta ilustración tomada el 2 de noviembre de 2021. REUTERS/Dado Ruvic

PARÍS, 6 ene (Reuters) -El organismo francés de vigilancia de la privacidad de los datos, CNIL (por sus siglas en francés), dijo el jueves que había multado a Google, de Alphabet, con una cifra récord de 150 millones de euros (169 millones de dólares) por dificultar a los usuarios de Internet el rechazo de los rastreadores en línea conocidos como cookies. Facebook, propiedad de Meta Platforms, también fue multado con 60 millones de euros por el mismo motivo, dijo la CNIL. "La CNIL ha constatado que los sitios web facebook.com, google.fr y youtube.com no permiten rechazar las cookies con la misma facilidad que aceptarlas", dijo el organismo de control en un comunicado, citando también la plataforma de transmisión de vídeo de Google. La autoridad dijo que las dos empresas tenían tres meses para cumplir sus órdenes o enfrentarse a una multa adicional de 100.000 euros por cada día de retraso. Entre estas órdenes se incluye la obligación de Google y Facebook de proporcionar a los internautas franceses herramientas más sencillas para rechazar las cookies, con el fin de garantizar su consentimiento. La CNIL dijo que mientras Google y Facebook proporcionaban un botón virtual para permitir la aceptación inmediata de las cookies, no había un equivalente para rechazarlas tan fácilmente. "La gente confía en nosotros para que respetemos su derecho a la privacidad y los mantengamos seguros. Entendemos nuestra responsabilidad de proteger esa confianza y nos comprometemos a realizar más cambios y a trabajar activamente con la CNIL a la luz de esta decisión", dijo un portavoz de Google. Facebook no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

(1 dólar = 0,8856 euros)

