Fútbol.- Messi vuelve a los entrenamientos tras superar el coronavirus

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El jugador argentino del Paris Saint-Germain Lionel Messi se entrenó este jueves en la sesión preparatoria para el partido del domingo frente al Olympique de Lyon (21 horas), después de haber superado el coronavirus tras contagiarse en Argentina durante las vacaciones de Navidad.



Messi, que llegó a París un día antes, podría ser de la partida este domingo si ofrece buenas sensaciones. El argentino ha realizado trabajado de gimnasio y posteriormente ha saltado al césped de las instalaciones parisinas confirmando su absoluta recuperación.



La 'pulga' dio positivo el pasado 26 de diciembre y este miércoles confirmó su negativo en un nuevo test, pero de momento se entrena en solitario. Según informa el diario 'L'Equipe', el exjugador del FC Barcelona debería entrenar junto a sus compañeros este viernes para tener más opciones de disputar algunos minutos, o incluso ser titular, frente al Olympique de Lyon.



La presencia de Messi se antoja crucial para un PSG que no podrá contar ni con Neymar, que sigue en Brasil recuperándose de su lesión en el tobillo, ni con Ángel Di María, que ha dado positivo por COVID-19 recientemente. El 'fideo' no tiene síntomas, pero sigue aislado cumpliendo la cuarentena.



El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, no tendrá fácil realizar el once para este domingo debido a las numerosas bajas. Además de Di María, siguen positivo por COVID-19: Donnarumma, Kurzawa, Danilo y Sergio Rico, mientras que Letellier y Bernat continúan lesionados.



Por otro lado, Diallo, Gueye y Hakimi no estarán con el equipo al haber sido convocados con sus respectivas selecciones para la Copa África, motivo que podría obligar al técnico argentino a convocar a algún jugador de la cantera para completar la convocatoria.