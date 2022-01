Fútbol.- Eriksen: "En la ambulancia pensé que mi carrera se había terminado"

COPENHAGUE, 6 (dpa/EP)



El mediapunta danés Christian Eriksen ha reconocido que durante su traslado en ambulancia al hospital después de sufrir un paro cardíaco durante la Eurocopa pensó que "no" iba a volver "a jugar más al fútbol" y que su carrera deportiva se había terminado.



"En la ambulancia pensé: 'Tendré que colgar las botas. Se acabó. No voy a jugar más al fútbol'", dijo el jugador de 29 años en una entrevista en la emisora danesa DK.



Eriksen fue reanimado en el campo después de sufrir un paro cardíaco. No se le permitió permanecer en el Inter de Milán porque las reglas de la Serie A no le permiten jugar con marcapasos.



El danés espera continuar su carrera como jugador y tiene como objetivo el Mundial de Catar. Su agente dice que el regreso a Inglaterra puede resultar atractivo para el exjugador del Tottenham.



Eriksen dijo que antes del fatídico partido contra Finlandia en junio, todo iba como de costumbre. "Me sentía realmente bien", comentó, diciendo que después sintió un calambre en la pantorrilla antes del colapso.