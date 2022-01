Francia multa a Google y Facebook por manejo de privacidad

(Bloomberg) -- Google de Alphabet Inc. recibió una multa récord en Francia de 150 millones de euros (US$170 millones) por parte del organismo de control de la privacidad de la nación, junto con una multa de 60 millones de euros para Facebook de Meta Platforms Inc., debido a la forma en que las empresas administran las cookies.

CNIL, la autoridad de protección de datos de Francia, emitió el jueves un ultimátum de tres meses a las empresas “para que proporcionen a los usuarios de internet ubicados en Francia un medio para rechazar las cookies tan simple como los medios existentes para aceptarlas, con el fin de garantizar su libertad de consentimiento...”

De no hacerlo, enfrentan el riesgo de que se les cobre una multa diaria adicional de 100.000 euros, dijo la CNIL en el comunicado.

Las últimas sanciones siguen a las investigaciones del organismo de control que analiza el cumplimiento de las empresas con las nuevas reglas sobre cookies, que son dispositivos de seguimiento que se alojan en las computadoras de las personas. En 2020, el organismo fiscalizador interpuso una multa a Google de 100 millones de euros y al gigante de las compras en línea Amazon.com Inc., de 35 millones de euros, por colocar este tipo de cookies en las computadoras de las personas sin su consentimiento.

Los poderes de los reguladores de protección de datos de la UE han aumentado significativamente desde que el llamado Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) del bloque entró en vigor en mayo de 2018. La ley permite por primera vez a los organismos de control imponer sanciones de hasta el 4% de las ventas anuales mundiales de una empresa.

Sin embargo, las últimas multas se impusieron en base a otras reglas que regulan el uso de cookies y otros dispositivos de rastreo en línea.

Google dijo en un comunicado que “la gente confía en que nosotros respetamos su derecho a la privacidad y en que los mantendremos seguros”, y que la empresa comprende su “responsabilidad de proteger esa confianza y se compromete a realizar más cambios y trabajar activamente con la CNIL a la luz de esta decisión bajo las reglas de privacidad electrónica de la Unión Europea”.

Facebook dijo que está revisando la decisión de la autoridad.

“Nuestros controles de consentimiento de cookies brindan a las personas un mayor control sobre sus datos, incluido un nuevo menú de configuración en Facebook e Instagram donde las personas pueden revisar y administrar sus decisiones en cualquier momento, y continuamos desarrollando y mejorando estos controles”, dijo la compañía de redes sociales.

