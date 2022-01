Florida registra 67.369 nuevos casos y envía un millón de test a geriátricos

Fotografía de archivo de un centro de testeo de Covid-19 en Miami (EE.UU.) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 6 ene (EFE).- Con la variante ómicron como cepa dominante del coronavirus, el gobernador de Florida (EE.UU.), Ron DeSantis, anunció este jueves el envío de un millón de test a residencias geriátricas por tratarse de "personas vulnerables", mientras la jornada añadió 67.369 nuevos casos, la segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia.

En una rueda de prensa en West Palm Beach (suroeste de Florida), DeSantis, que en los últimos días ha pedido al Gobierno federal más lotes de tratamientos monoclonales para enfrentar la pandemia, reiteró que el estado quiere reservar las pruebas de la covid-19 para las personas que experimentan síntomas o son altamente vulnerables.

A partir de hoy, dijo, los test se enviarán a todos los centros de atención geriátrica permanente del estado, aunque luego se podrán solicitar kits adicionales según sea necesario.

El gobernador hizo el anuncio delante de su habitual pancarta con el lema "Los mayores primero".

El gobernador reiteró que los floridanos sin síntomas no deben tomar las pruebas de la covid-19 a la ligera, una fórmula que, según recordaron hoy medios locales, ha sido criticada por algunos expertos que opinan que las pruebas siguen siendo cruciales para prevenir la propagación del virus.

Nuestra opinión sobre las pruebas es que si usted es joven y está sano, no es necesario que se haga la prueba todos los días", dijo DeSantis.

Esta sugerencia fue indicada recientemente por el cirujano general del estado, Joseph Ladapo, quien estuvo presente hoy junto al gobernador.

Ladapo señaló que Florida está practicando una "salud pública sensata" al priorizar a los miembros de la comunidad que necesitan más pruebas.

El reporte divulgado hoy por los federales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) añadió 67.369 nuevos casos de covid-19 a la cuenta de Florida, que ya va por 4.486.276 desde marzo de 2020.

El reporte de hoy supone el segundo de mayores contagios en un día, tras el reporte del pasado 30 de diciembre con 75.732, destaca hoy la televisión Local 10, del sur del estado.

Las hospitalizaciones también están aumentando, pero no a los mismos niveles observados durante el verano castigado por la variante delta.

Más de 7.000 personas en todo el estado fueron admitidas en hospitales del estado este miércoles con síntomas de covid-19, según la Asociación de Hospitales de Florida (FHA, por su sigla en inglés).

ÓMICRON ATACA FUERTE AL SECTOR PÚBLICO DE MIAMI-DADE

En Miami-Dade, el mayor condado del estado y el más golpeado por la pandemia, la nueva ola de la variante ómicron ha incidido notablemente en los trabajadores de escuelas públicas, bomberos, policías y personal sanitario.

La Policía de Miami-Dade, la mayor agencia policial del sureste del país, tiene aproximadamente a uno de cada 10 de sus agentes fuera de servicio debido a la covid-19, informó hoy el Nuevo Herald.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, insistió esta mañana en un programa de radio en "la importancia de vacunarse" ante la ausencia de tratamientos monoclonales "en nuestra comunidad".

El condado está realizando alrededor de 70.000 test diarios de coronavirus en parques y puntos habilitados, y se han entregado 220.000 "pruebas caseras", los denominados test de antígenos, para distribuir en bibliotecas públicas.

Michelle Kligman, vicepresidenta de recursos humanos del sistema médico público Jackson Health, el mayor del sur de la Florida, dijo al Miami Herald que alrededor del 85 % de los empleados están completamente vacunados y que la ola reciente ha alentado a más a hacerlo con la esperanza de evadir el virus.

"Eso ayuda. Lo que están experimentando es una enfermedad leve durante aproximadamente cinco a seis días", señaló al rotativo.

Con la variante ómicron como la cepa dominante en la actualidad, Florida tiene un promedio de más de 50.000 casos nuevos diarios durante los últimos siete días, superando el de la semana pasada de más de 42.000 por día.