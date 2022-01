Fijan para 2023 el juicio por el derrumbe del Champlain Towers South de Miami

Vista del colapso del edificio Champlain Towers South en Surfside, Florida (EE.UU.), en una fotografía de archivo. EFE/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Miami, 5 ene (EFE).- El juicio que dirimirá las causas del derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside, en Miami-Dade (Florida, EE.UU.), que en junio pasado causó la muerte de casi cien personas, finalmente se celebrará en marzo de 2023, anunció este miércoles el magistrado a cargo del proceso.

Michael Hanzman, el juez encargado del caso por el derrumbe del edificio Champlain Towers South, que parcialmente se desplomó en medio de la noche mientras sus habitantes dormían, fijó una fecha final para la celebración del juicio, que tendrá lugar casi seis meses después de lo esperado.

Hazman había previsto inicialmente el verano de 2022 como una fecha posible.

"Este es un plazo firme, damas y caballeros. Este caso irá a juicio en marzo de 2023", anunció Hanzman hoy durante una audiencia virtual.

La razón que ofreció el magistrado para posponer el proceso se debe, según dijo, a que los expertos necesitan más tiempo para evaluar qué causó la caída del edificio de 12 plantas que el 24 de junio de 2021 segó la vida a un total de 98 personas, un derrumbe cuyas causas aun no han sido determinadas con exactitud.

El edificio construido en 1981 se hallaba en medio de un proceso de recertificación, un estudio de estructuras y electricidad requerido por ley al ser una edificación de 40 años, cuando una parte se desplomó en medio de la noche.

El resto de la estructura fue demolido el 4 de julio pasado con cargas explosivas para facilitar el hallazgo de los cuerpos de las víctimas e impedir que cayera sobre los rescatistas.

Tres años antes, un informe hecho por una firma de ingenieros alertó de serios problemas de estructura en la edificación que merecían atención urgente.

En noviembre de 2021 se presentó una demanda legal alegando que la excavación y construcción de un edificio de lujo colindante empeoraron los defectos estructurales graves que ya existían en Champlain Towers South.

Los desarrolladores y otras personas involucradas en la construcción de la torre adyacente de 18 pisos, la Eighty Seven Park, que según el canal 4 local de CBS figuran como acusados, niegan que su trabajo de construcción contribuyera a la tragedia.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NITS) es la agencia al frente de la investigación federal sobre el colapso, cuyo informe final será una pieza clave en el proceso.

El propio juez Hanzman aprobó en octubre pasado un contrato de venta del solar donde estaba el Champlain Towers South por 120 millones de dólares, con el fin de fijar el precio mínimo para la subasta pública que tendrá lugar en este 2022.

Hanzman indicó hoy a los abogados litigantes que no espera retrasos más allá de marzo del 2023.