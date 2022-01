Feliciano: Nadie desea que el número uno se quede sin Grand Slam

El tenista serbio Novak Djokovic (d) conversa con el español Feliciano López (i) antes de un partido, en una imagen de archivo. EFE/Ali Haider

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El tenista español Feliciano López aseguró este jueves que "nadie desea" que Novak Djokovic se quede sin jugar un Grand Slam como el Open de Australia y afirmó que el país oceánico "queda muy malparado" después de negar el visado al jugador serbio, que no podrá jugar el torneo.

"Los Reyes Magos nos han traído un despropósito de enormes dimensiones en el mundo del tenis. Nadie desea que el número uno del mundo se quede sin jugar un Grand Slam. A veces lo que mal empieza puede acabar peor. Australia sale muy malparada de todo esto. Qué pena", escribió López en su cuenta oficial de Twitter.

De momento, los abogados de Djokovic han recurrido ante la justicia australiana la revocación del visado del serbio para entrar al país con una exención médica que le permitía participar en el Abierto de Australia sin vacunarse.

El serbio fue trasladado esta mañana al Hotel Park de la ciudad de Melbourne, que también aloja a un grupo de solicitantes de asilo que han sido detenidos por las autoridades de inmigración, después de que fuera entrevistado durante más de ocho horas por las autoridades fronterizas por no cumplir con los requisitos impuestos por la covid-19.

La Fuerza Fronteriza Australiana confirmó en un comunicado la revocación del visado a Djokovic, conocido por oponerse a la inmunización obligatoria contra la covid-19, argumentando que "los no ciudadanos que no tengan un visado válido a la entrada o a los que se les haya cancelado el visado serán detenidos y expulsados de Australia".