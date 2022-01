Exceso muertes en Sudáfrica augura baja mortalidad por ómicron

(Bloomberg) -- El exceso de muertes en Sudáfrica por la ola de contagios impulsada por ómicron alcanzó su punto máximo en una fracción de las cifras observadas en brotes causados por variantes anteriores.

La medida, considerada un indicador más preciso del impacto del covid-19 que las estadísticas oficiales de mortalidad vinculadas a la enfermedad, es una señal de cómo puede evolucionar la última etapa de la pandemia a nivel mundial.

Sudáfrica fue el primer país afectado por la variante ómicron luego de que sus científicos anunciaran el descubrimiento de la variante el 25 de noviembre. Desde entonces se ha propagado por todo el mundo. Si bien es posible que la situación de Sudáfrica no se repita exactamente igual en otros lugares, debido a diferencias demográficas y de salud, los datos del país se siguen observando con atención.

Hasta ahora, el número de hospitalizaciones ha sido menor que en olas anteriores, y los médicos han informado que los pacientes tienen síntomas más leves. Asimismo, los casos han aumentado y luego disminuido más rápidamente que los brotes anteriores.

“La ola de ómicron está en su punto final y el exceso de mortalidad ya está en una tendencia a la baja y fue un parpadeo en comparación con lo experimentado en olas pasadas”, dijo en Twitter Shabir Madhi, un vacunólogo que dirigió ensayos de vacunas en Sudáfrica para AstraZeneca Plc y Novavax Inc.r. “Esta es una buena noticia y es un punto de inflexión en la pandemia”.

Muertes no diagnosticadas

Los datos oficiales de mortalidad por covid-19 no capturan todas las muertes por la enfermedad, especialmente en países más pobres como Sudáfrica, donde las personas pueden morir en sus casas o en zonas remotas sin que se les realice una prueba para verificar si hay infección.

El número de muertes en exceso, una medida de la mortalidad con respecto al promedio histórico, en la semana hasta el 26 de diciembre disminuyó a 3.016 desde 3.087 una semana antes, informó el miércoles el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica. La cifra de muertes oficiales por covid-19 descendió de 428 a 425.

La disminución del exceso de muertes fue la primera en tres semanas.

Las últimas cifras se comparan con un máximo de 16.115 a principios de 2021, cuando la variante beta arrasaba el país y Sudáfrica aún no había iniciado su campaña de vacunación. En julio, el exceso de muertes semanales alcanzó un máximo de algo más de 10.000 durante la ola de delta, mientras que el brote inicial alcanzó un máximo de 6.674 en julio de 2020.

“El número de muertes en exceso estimadas ha comenzado a disminuir, en consonancia con la tendencia en el número de muertes confirmadas por covid-19”, señaló el Consejo de Investigación Médica. “Esta observación apoya firmemente que una proporción significativa del exceso de mortalidad actual que se observa en Sudáfrica probablemente sea atribuible al covid-19”.

