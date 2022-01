El Sorteo de 'El Niño' 2022 lleva el 'Gordo' íntegro a Logroño y reparte suerte entre clientes "de toda la vida"

06-01-2022 El Gordo del Niño se queda en Logroño y también llega al Cámping de Haro SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA LA RIOJA



El segundo premio queda muy repartido en localidades de toda la Península y las islas



El número 41.665 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', dotado con 2.000.000 de euros por serie, y ha caído íntegramente en una administración de Logroño.



El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, ha sido para el número 44.469. Mientras, el tercer premio ha sido para el número 19.467, dotado con 250.000 euros la serie.



'El Gordo' ha caído en concreto en la administración seis de la capital riojana, situada en la calle del Muro del Carmen, y se ha vendido a clientes "de toda la vida", como ha relatado a Europa Press el responsable del local, Ángel Ada, quien se ha declarado en "estado de shock", pero ha asegurado sentir "mucha alegría e ilusión".



El número se agotó, según ha indicado, para precisar que se vendieron los quinientos décimos, también a través del bar La Trompeta de Plata y el Camping de Haro. La administración ya repartió el segundo premio íntegro en el año 2000.



Uno de los primeros premiados en acercarse a la administración afortunada ha sido Juan Jiménez, quien ha relatado que llevaba "mínimo" veinte años comprando este número que ha llegado enseñando con enorme alegría. "Es la primera vez que me toca, nunca me ha tocado nada", ha celebrado, para avanzar que pagará la hipoteca con parte de los 200.000 euros que ha ganado.



EL SEGUNDO, MUY REPARTIDO



En el caso del segundo premio, se ha repartido por numerosas administraciones en toda España. En la Comunidad de Madrid han tenido suerte en la capital y localidades como Parla, Moraleja de Enmedio, Getafe, Alcalá de Hernares, Collado Villalba, Fuenlabrada, Alcorcón, Buitrago de Lozoya, Pozuelo de Alarcón o San Fernando de Henares.



En Cataluña el segundo premio ha caído en administraciones de Barcelona, Cornellá de Llobregat, Manresa, Sabadell, Puig-Reig, Sant Adrià Vesos, Sant Cugat del Vallés, Terrasa o Vic, entre otros. Igualmente, también ha tocado en Figueres y Roses, en Gerona; y en Falset y L'Espluga de Francoli, en Tarragona.



Una de los puntos afortunados catalanes ha sido la librería familiar Arenas de Argentona, en Barcelona, que ha traído "mucha ilusión", pero no por primera vez, como ha aseverado la propietaria, Xantal Guardia Arenas, ya que a lo largo de su historia ha repartido premios de 'Euromillones' dotados con 800.000 y 500.000 euros.



Asimismo, en la Comunidad Valenciana ha llegado a Alicante y municipios de la provincia como Elche, Orihuela, Callosa de Ensarria, Cox, El Campello, Petrer, La Murada o Torrevieja, además de localidades de Castellón como Cinctorres, Nules, Vila-Real y Nules.



También se han visto agraciadas administraciones de Valencia y los localidades de la provincia, Aldaia, Carlet, Gandía, Loriguilla, Mislata, Paiporta, Tavernes Valldigna, Villanueva de Castellón y Yátova.



El segundo premio también se ha repartido en Andalucía, llegando a Almería ciudad y las localidades de Amerimar, Berja, Carboneras y Vícar, mientras en Cádiz la suerte ha llegado a Chiclana de la Frontera, Ubrique y Gallos-Cerromolinos. También se ha vendido el segundo premio en Córdoba capital y Baena; en Granada y municipios como Motril, La Zubia y Peligros, y en Huelva y Jaen.



Administraciones de la ciudad de Málaga y las localidades malagueñas de Las Lagunas y Torremolinos también han distribuido el número del segundo premio. Lo mismo ha sucedido en la provincia de Sevilla en la capital, Utrera, Alcalá de Guadaira, El Coronil y Gerena.



En la Región de Murcia, han salido agraciadas administraciones de La Alcayna, Beniel, El Esparragal, La Algaida, Sangonera La Seca y la Ciudad de Murcia.



CASTILLAS Y EXTREMADURA



Mientras, en Castilla-La Mancha ha caído el segundo premio en Albacete y sus localidades de Liétor y Valdecanga; Campo de Criptana, en Ciudad Real; Iniesta y Mota del Cuervo, en Cuenca, y Seseña, Burguillos de Toledo, La Puebla de Almoradiel y Toledo, en la provincia de Toledo.



En la capital albaceteña esta fortuna ha ido de la mano de la Papelería Block, administración trece de la ciudad, que veía su "esperanza" en 'El Niño' tras no lograr nada en Navidad. "Estamos muy contentos", ha expresado el dueño, Fernando Romero, quien confía en que los premiados sean "del barrio".



Plasencia, en Cáceres, ha sido el único punto de Extremadura donde se ha distribuido el segundo premio, y lo ha hecho con un solo décimo vendido. Un trabajador del punto de venta agraciado, en la calle Talavera del municipio, ha señalado a Europa Press que seguramente el afortunado sea un vecino. "En El Niño suelen comprar décimos gente de familias de la zona", ha apostillado.



En Castilla y León, el 44.469 se ha vendido en la localidad burgalesa de Arauzo de Miel, además de en la ciudad de Burgos. Asimismo, ha caído el segundo premio en La Bañeza y León, en la provincia leonesa; en los municipios zamoranos de Villalpando y Zamora; en Carpio, en Valladolid, y en Segovia.



EL NORTE Y LAS ISLAS



También se ha repartido el segundo premio en Gijón y Oviedo, en Asturias; en Vitoria, Durango (Vizcaya) e Azkoitia, Irun, Mondragon y San Sebastián (Guipúzcoa), en País Vasco, y San Adrián, en Navarra. En Aragón, solo ha caído en administraciones de la ciudad de Zaragoza, y en Cantabria, en Treceño.



Entre los afortunados vascos se encuentra la Librería 'Los Encantos' de Irún, cuya propietaria, Lara Blasco, ha afirmado que está muy contenta porque "se necesitaba dar buenas noticias" y ha recordado que no es la primera vez que vende un premio importante de la lotería ya que en Navidad de 2015 y 2019 también repartió suerte con un quinto premio.



Por otra parte, en el municipio cántabro de Treceño el dueño de Bar Ramón, Juan Mantilla, ha sido quien ha repartido parte del segundo premio en torno a medio centenar de décimos, ha detallado. Ha explicado que adquirió el número "al azar", en la máquina de su establecimiento, y lo ha repartido entre vecinos y clientes habituales, "de todos los días", mientras algunos de ellos ya se han acercado a darle las gracias.



Galicia ha distribuido el número en A Coruña y los municipios coruñeses de Arteixo, Camariñas, Fene, Neda y Santiago de Compostela, además de los pontevedreses Bueu, Hio, Nigrán, Priegue y Vigo.



Asimismo, en las Islas Baleares, ha caído en Alayor, Arenal, Maó, Palma de Mallorca, Palmanova, San Luis y Sant Antoni de Portmany.



En las Islas Canarias, han salido agraciadas administraciones de Aguimes, Antigua, Arrecige, El Calero, Corrralejo, Gáldar, Las Majoreras, Mogán, San Fernando, Santa Lucía de Tirajana, Santa María de Guía, Telde, Tamaraceite, Yaiza y Vecindario, en Las Palmas de Gran Canaria --donde también ha caído--. Mientras, en Adeje Casco, Arafo, Charco del Pino, El Tanque, Granadilla de Abona, Icod el Alto, La Guancha, La Orotava, Las Americas, Puertito Güimar, San Cristóbal de La Laguna, San Isidro, San José y Taraconte, en Santa Cruz de Tenerife, incluido, también han repartido el premio.



TERCER PREMIO



Por su parte, el tercer premio se ha repartido en administraciones de Madrid y Valencia, además de en las localidades de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona; Jerez de la Frontera, en Cádiz; Villafranca de Córdoba, en Córdoba, y Mota del Cuervo, en Cuenca.



También se ha distribuido en Noia, en A Coruña; en Mota del Cuervo, en Cuenca; Puerto del Carmen, en Las Palmas; Villablino, en León; Estepona, en Málaga; O Porriño, en Pontevedra, y Granadilla de Abona, en Santa Cruz de Tenerife.



El lotero Miguel Bellón, de la administración dos de Mota del Cuervo, que ha vendido hasta 20 décimo del tercer premio, ha celebrado dar una vez más un premio del Sorteo de 'El Niño', ya que el año pasado llevó la suerte también con el tercero.



"Ojalá el año que viene vendamos el primer premio", ha deseado, si bien ha festejado la fortuna de este jueves: "Esto sí que ha sido un regalo de Reyes".