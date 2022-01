El Parlamento de Panamá a sesiones virtuales por explosión de casos de la covid

Fotografía de archivo de la Asamblea Nacional de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 6 ene (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Panamá retomará las sesiones virtuales debido a que varios trabajadores administrativos se contagiaron con la covid-19, en medio de una cuarta ola pandémica que deja miles de nuevos casos diarios de la enfermedad.

La AN, de 71 escaños, la mayoría controlados por el oficialismo, sesionará de manera virtual la próxima semana "ante el incremento de contagio de covid en el país", informó ese órgano del Estado a través de sus redes sociales.

"La decisión del Legislativo surge luego de conocerse que varios de sus colaboradores del área administrativa, resultaron positivos al contagio de covid-19. En tal sentido y para evitar su propagación a más personas, se tomó esta acción de prevención", indicó la información oficial difundida este jueves.

Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes, está registrando miles de nuevos casos diarios de la covid-19, cuando se contaban menos de 500 hace un mes, un fuerte repunte que no se ha visto reflejado en las muertes por la enfermedad ni en las hospitalizaciones.

Hasta el jueves, el país centroamericano acumulaba 507.779 contagios confirmados y 7.445 las defunciones en casi 22 meses de pandemia.

Las autoridades sanitarias apuestan a la vacunación y medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico para combatir esta cuarta ola pandémica, que está impulsada por la contagiosa variante ómicron, que tiene transmisión comunitaria.

A partir del 28 de enero se considerará esquema completo de vacunación tres dosis, no dos como hasta ahora, y ya se anunció que los empleados públicos deberán estar vacunados o, de los contrario, presentar cada lunes una prueba negativa de covid-19.

El 81,6 % de la población meta, las personas de 12 años en adelante, ha recibido dos dosis y el 90,6 % una dosis. Se han aplicado además 424.564 inyecciones de refuerzo, autorizada para los mayores de 16 años, y 7.686 terceras dosis a pacientes inmunosuprimidos.

Con respecto a la población total de Panamá falta por vacunar a cerca del 35 %, aseguró el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.