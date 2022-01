El cárdigan perfecto que no puede faltar en tu armario

MADRID, 6 (CHANCE)



Cuántas prendas de vestir se vuelven indispensables para nosotros y cuántas de ellas, atemporales. Y es que en esta época del año en la que no podemos salir sin abrigo de casa, necesitamos chaquetas y cárdigans que nos cubran bien para cuando llegamos a un sitio y el abrigo nos sobra... es por eso por lo que nos hemos fijado en María Pombo, una de nuestras influencers favoritas, para copiarnos de un lookazo.



Hace unas semanas, la mujer de Pablo Castellano colgaba una fotografía en su perfil de Instagram con la que mostraba una chaqueta cárdigan de Mango que nos enamoraba, no solamente por los colores predominantes (azul y negro) sino por la textura que podíamos apreciar y por cómo le quedaba a la modelo de la imagen.



Se trata de una original chaqueta con cuadros en azul lavanda y negro que María combinó con unos vaqueros denim oscuros y con bolsillos delanteros. Ambas piezas se encontraban de rebajas en el momento en el que colgó la fotografía, pero lo cierto es que la Pombo nos dio una idea que no nos puede faltar en nuestro armario.



Los denim son necesarios, pero este tipo de cárdigans nos salvan de estos días en los que durante el día estamos bien al sol, pero que a la sombra refresca más de la cuenta. De cualquier color y textura, estas serán las chaquetas que no pasarán de moda y que serán más que indispensables en el armario de todas nosotras.