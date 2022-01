El Cagliari, sin Godín ni Nández, vuelve a ganar dos meses y medio después

EFE/EPA/SIMONE ARVEDA

Roma, 6 ene (EFE).- El Cagliari, sin los uruguayos Diego Godín ni Nahitan Nández, se impuso por 2-1 este jueves en el campo del Sampdoria y se reencontró con un triunfo en la Serie A que le faltaba desde el pasado 17 de octubre.

El equipo de la isla Cerdeña remontó un gol inicial de Manolo Gabbiadini gracias a Alessandro Deiola y a Leonardo Pavoletti, lo que le permitió alcanzar la decimoctava posición en la Serie A y reabrir la pugna por la salvación.

El Cagliari no pudo contar con Nández, positivo por coronavirus, ni con Godín, que no formó parte de la lista del técnico Walter Mazzarri.

El Faraón ya no cuenta para Mazzarri y el club está buscando una solución para que el defensa deje el equipo.

Sí jugó el uruguayo Gastón Pereiro, quien saltó al campo en la reanudación y jugó diez minutos.