El Alto Comisionado contra la Pobreza advierte de que no todos los niños han podido disfrutar igual de la Navidad

04-01-2022 Un rey saluda a un niño en el acto de la Fundación Madrina, en víspera de Reyes, en la Plaza de San Amaro, a 4 de enero de 2022, en Madrid, (España). La entrega de regalos y caramelos por parte de los Reyes va dirigida para los niños de familias vulnerables víctimas de las "colas del hambre". El objetivo de los actos de la Fundación durante las fiestas navideñas es rendir un homenaje a los niños al considerar que han sufrido el drama social de sus familias por la situación sanitaria. Su ruta seguirá los días 5 y 7 de enero repartiendo regalos a niños de "Pueblos Madrina" en Toledo, Cuenca y Ávila. SOCIEDAD Alberto Ortega - Europa Press



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Ernesto Gasco, ha advertido de que no todos los niños han podido disfrutar "en igualdad de condiciones" de las fiestas navideñas, una época del año que trae consigo celebraciones y regalos.



"La Navidad es uno de los momentos del año más esperados por niños y niñas. Sin embargo, no todos pueden celebrarla en igualdad de condiciones", ha avisado el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.



Según los últimos datos sobre este tema de la Encuesta de Condiciones de Vida, correspondientes a 2014, más de uno de cada diez niños y niñas menores de 16 años (el 11,4%) vive en hogares que no pueden celebrar ocasiones especiales como cumpleaños o Navidad.



Además, la encuesta revelaba que las familias con menos renta dedican un 55% menos de ingresos a comprar juguetes que las familias con más renta (478,2 euros de media frente a 1.068,78 euros).



El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil señala que, teniendo en cuenta que la renta de las primeras es seis veces inferior, estas cifras sugieren que "las familias más vulnerables hacen un esfuerzo considerable para que sus hijos dispongan de juguetes".



"La pobreza cobra cuerpo de muchas formas en los hogares españoles. Estamos acostumbrados a que se presente como una tasa de riesgo de pobreza vinculada a los ingresos de los hogares que no pasan de un determinado umbral", precisa el Alto Comisionado en un documento de enero de 2019 y que recuerda ahora.



Si bien, precisa que "detrás de esa cifra hay miles de experiencias de profundo calado psicológico, entre ellas, muchas de desilusión porque no se hayan cumplido todas las peticiones realizadas a los Reyes Magos".