Djokovic espera en hotel tras impugnar deportación de Australia

(Bloomberg) -- Los abogados de Novak Djokovic presentaron una impugnación contra la decisión de Australia de deportarlo después de que autoridades federales anularan una exención estatal de vacunación para la estrella del tenis que provocó un alboroto nacional.

El jugador, que participará en el Abierto de Australia este mes, no ofreció pruebas suficientes para ingresar al país en virtud de las actuales normativas contra la pandemia, indicó el jueves la autoridad fronteriza de Australia. Si bien se le había otorgado previamente una exención médica para ingresar al estado de Victoria, el Gobierno federal la revocó luego de que funcionarios interrogaron al deportista durante horas en el aeropuerto de Melbourne.

“El señor Djokovic no proporcionó pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de ingreso a Australia, por lo que su visa fue posteriormente cancelada”, señaló la autoridad en el comunicado. “Las personas no residentes que no cuenten con una visa válida al ingreso o a quienes hayan cancelado su visa serán detenidos y expulsados de Australia”.

Djokovic permanecerá en detención migratoria australiana luego de la decisión de un tribunal de posponer su apelación a la cancelación de una visa, informó The Associated Press el jueves. El tenista está en Melbourne para buscar un récord de 21 torneos Grand Slam ganados tras alcanzar nueve títulos individuales del Abierto de Australia, incluidos los últimos tres torneos.

El episodio es el último ejemplo de la confusión en torno a las directrices del covid que afecta tanto a funcionarios como a la ciudadanía mientras el número de casos sigue aumentando. A lo largo de la pandemia, los estados han establecido en gran medida sus propias políticas sobre el ingreso de visitantes extranjeros y locales, así como sobre los confinamientos, pero el Gobierno federal es, en última instancia, el que decide quién puede ingresar al país.

“No hay casos especiales, las reglas son reglas”, dijo a la prensa el primer ministro Scott Morrison en Canberra. “Si usted no ha recibido dos dosis y no es residente o ciudadano australiano, no puede venir”.

Ira en Melbourne

La exención inicial para Djokovic, quien ha criticado órdenes de vacunación previamente, provocó críticas e ira en Melbourne, que debió soportar uno de los confinamientos más prolongados del mundo.

El tenista se encontraba entre un grupo de jugadores a quienes se les concedieron exenciones médicas para el torneo, el primero de los cuatro eventos anuales de Grand Slam, que comienza el 17 de enero, según los organizadores.

Los jugadores y el personal de apoyo del extranjero que tengan una exención médica válida pueden seguir las mismas normativas que se aplican a viajeros con todas sus vacunas que llegan al estado de Victoria, aunque enfrentarán algunas restricciones mayores para ingresar a entornos más delicados, como las escuelas.

La medida representa un brusco giro frente a la experiencia que vivió la élite mundial del tenis en 2021, cuando se exigían 14 días de cuarentena en un hotel en Melbourne y estrictas medidas sobre pruebas diarias y contactos cercanos.

Según la Australian Associated Press, Djokovic está recluido en el Park Hotel de Melbourne.

Si bien muchos victorianos agradecerán que las celebridades deportivas extranjeras estén sujetas a las mismas normativas contra el covid que otros visitantes, la negación del ingreso de Djokovic no ha caído bien en su Serbia natal.

El presidente serbio, Aleksandar Vučić, dijo el jueves a la prensa en Belgrado que el tenista debe mudarse del “infame” hotel a una casa alquilada donde pueda entrenar.

Una ola de llamadas entre funcionarios de los respectivos gobiernos, incluidas conversaciones entre la primera ministra serbia, Ana Brnabić, y la ministra de Asuntos Internos de Australia, Karen Andrews, debería ayudar a resolverlo, dijo.

Un 93% de la población mayor de 12 años del estado de Victoria, que incluye Melbourne, ha recibido dos dosis de vacuna. El jueves, el estado reportó un récord de 21.997 nuevos casos de covid-19 y un aumento en el número de hospitalizaciones a 631.

