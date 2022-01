Costos mundiales de alimentos bajan y se alejan de récord

(Bloomberg) -- Los precios mundiales de alimentos cayeron desde cerca de un máximo histórico a fines del año pasado, dando un respiro a los consumidores y gobiernos que enfrentan una ola de presiones inflacionarias.

Un índice de Naciones Unidas que sigue productos desde cereales hasta la carne, cayó un 0,9% en diciembre, lo que podría ayudar a aliviar el alza de los precios de los productos de las tiendas de abarrotes. Aún así, el indicador se mantiene cerca del máximo histórico de 2011 y los precios promedio aumentaron alrededor del 28% en 2021, la mayor cantidad en 14 años.

Los precios se han disparado debido a problemas en las cosechas y las altas tarifas de flete, así como a la escasez de mano de obra y una crisis de energía que afectaron las cadenas de suministro. Esos problemas permanecerán en primer plano ya que los agricultores se enfrentan a un clima incierto y a la perspectiva de escasez de fertilizantes en los próximos meses. Los costos se han filtrado a los supermercados, acumulando presión sobre los funcionarios y los presupuestos familiares y empeorando el hambre, particularmente en los países pobres.

Es poco probable que los costos de los alimentos se estabilicen pronto, según Abdolreza Abbassian, economista sénior de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

“Nada cambió fundamentalmente en los últimos dos o tres meses para hacernos sentir algún grado de optimismo de que el mercado de alimentos se va a reacomodar a precios más estables o incluso más bajos”, dijo. “Todas las incertidumbres están ahí, no han desaparecido, lo que significa que todo es posible”.

La caída de los precios de los alimentos el mes pasado fue impulsada principalmente por los aceites vegetales y el azúcar, dijo la FAO el jueves.

La ira por la inflación provocó recientemente protestas violentas en Kazajstán, mientras que Sri Lanka dio a conocer un paquete de $1.000 millones para atenuar las preocupaciones sobre alimentos y artículos médicos costosos. Países incluidos Ucrania, Rusia y Argentina también han tomado medidas para controlar los costos de los alimentos.

Nota Original:

Food Costs Ease From Near Record, Offering Inflation Respite (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.