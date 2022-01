Coronavirus.- Austria impone el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores ante la variante ómicron

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El canciller austriaco, Karl Nehammer, ha anunciado este jueves la imposición de la mascarilla en exteriores en un intento por frenar los contagios causados por la variante ómicron del coronavirus.



A partir de ahora, el uso de la mascarilla FFP2 será obligatorio en exteriores siempre y cuando no se pueda mantener la distancia social de dos metros estipulada por las autoridades, como en calles abarrotadas o colas.



Asimismo, los comercios únicamente permitirán la entrada a aquellas personas que cuenten con la pauta completa de vacunación. No obstante, el periodo de cuarentena para aquellos que den positivo ha sido reducido a cinco días.



Nehammer ha señalado que la situación es "grave", pero ha matizado que, mediante un esfuerzo conjunto, no será necesario imponer una nueva cuarentena. La cifra de casos está aumentando, según datos del Gobierno, que han registrado 8.853 casos en las últimas 24 horas.