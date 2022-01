Contagios de covid-19 en Colombia aumentan notablemente a 23.039 y 51 muertes

Personal médico trabaja hoy en una unidad de cuidados intensivos para enfermos de covid-19 en el Hospital El Tunal, en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 6 ene (EFE).- Los contagios de la covid-19 en Colombia aumentaron este jueves de forma pronunciada hasta llegar a los 23.039, según reportaron las autoridades sanitarias, mientras que los fallecidos sobrepasaron los 50.

Se trata de una cifra récord desde principios de julio, debido a la predominancia en el país de la variante ómicron del virus que ha hecho que el total de casos alcance los 5.242.672 y se vean datos que no se registraban desde la última ola de la pandemia, que fue la más letal.

Sin embargo, mientras que por ese entonces se llegó a rozar las 600 muertes diarias, este jueves fueron reportados 51 fallecidos, lo que eleva el total desde el principio de la pandemia a 130.191.

El número más alto de contagios se volvió a reportar en el departamento del Valle del Cauca con 7.114 y donde la semana pasada se celebro la Feria de Cali, que tuvo multitudinarios conciertos, fiestas y festejos, y donde este jueves el alcalde de esa ciudad, Jorge Iván Ospina, decidió prohibir los conciertos y eventos multitudinarios por dos semanas e imponer un cierre del ocio nocturno a las 3 de la mañana.

A esa región le siguieron Antioquia (5.506), Bogotá (4.680), Atlántico (972), Bolívar (720) y Cundinamarca (586).

En cuanto a los 51 decesos de la jornada, de los cuales 44 corresponden a días anteriores, sucedieron en Antioquia y Valle del Cauca (11, en cada uno); Norte de Santander y Santander (6); Bogotá (5); Cesar, Meta y Quindío (2), y Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima (1).

Hoy se procesaron en el país 96.548 muestras de diagnóstico, lo que supone una positividad del 23,86 %, una subida con respecto al 17,84 % de ayer.

Por otro lado, el presidente de Colombia, Iván Duque, volvió a hacer un llamado hoy a vacunarse como principal medida contra esta variante que puede hacer que el país llegue a los 30.000 o 40.000 casos diarios (lo que sería un récord).

Aseguró además que "gracias a la vacunación masiva, gracias al desarrollo de la medicina, este pico nos ha demostrado que no tiene una escala de letalidad como vimos en otros momentos y que no está generando el mismo estrés en las UCI que en otros momentos".

El martes, el último día del que el Ministerio de Salud reportó cifras, se pusieron 285.085 vacunas, de las cuales 123.818 fueron segundas dosis y 13.448 monodosis.

Con ello en el país se han aplicado 65.271.100 dosis y 28.600.589 personas cuentan con el esquema completo (de una o dos dosis), lo que supone el 56 % de la población, mientras que a más de 3,5 millones de personas se les ha aplicado una dosis de refuerzo.