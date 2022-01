Benavides: “Un punto de control no estaba donde debería”

El argentino Kevin Benavides (KTM), en la quinta etapa del Dakar 2022. EFE/EPA/YOAN VALAT

Redacción deportes 6 ene (EFE).- El argentino Kevin Benavides (KTM) estuvo en los primeros puestos de la quinta etapa del Dakar, disputada en Riad (Arabia Saudí), hasta que un punto de control que “no estaba donde debería estar” le hizo perder entre “cuatro o cinco minutos”, criticando a la organización del rally-raid por ello.

“Ha sido una etapa dura. He empujado hasta el final, venía muy bien, pero un punto de control no estaba donde debería estar y hemos tenido que buscar, salir del río, volver… he perdido cuatro o cinco minutos ahí”, comentó al llegar al campamento.

“Al final por un error que no es nuestro uno pierde un montón de tiempo. Veremos si la organización dice algo respecto a eso, pero ellos nunca dicen nada…”, completó un visiblemente frustrado Benavides que se queda a 21’5” del líder de la general, el británico Sam Sunderland (Gas Gas).

Otra polémica a este respecto tras la ocasionada en el segundo día de competición, en la etapa 1B, en la que la mayoría de pilotos de todas las categorías se perdieron al buscar el penúltimo punto de control que, consideraron, estaba mal señalizado. Pero Amaury Sport Organisation (ASO), organizadora del Dakar, no tomó ninguna medida a pesar de las reiteradas quejas.