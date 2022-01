Austria refuerza las medidas contra ómicron, incluyendo mascarilla FFP2 en exteriores

EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND

Viena, 6 ene (EFE).- El Gobierno austríaco anunció este jueves más medidas contra ómicron, la nueva variante del coronavirus, para evitar otro confinamiento, con la obligación de llevar mascarilla FFP2 en espacios exteriores si no hay posibilidad de mantener la distancia de seguridad.

"Hemos visto que la ómicron es contagiosa también al aire libre, de ahí que será obligatorio el uso de la mascarilla FFP2 cuando uno se encuentra con otras personas, sea en la acera, sea en una zona peatonal o una plaza", dijo en rueda de prensa el canciller federal austríaco, Karl Nehammer.

Para evitar que la vida pública colapse con bajas masivas debido a la ola de ómicron, Austria reducirá las cuarentenas para contagiados y personas de contacto, que después de cinco días podrán hacerse un test PCR y en caso de ser negativo podrán salir de sus vivienda.

Los tres veces vacunados no necesitarán cumplir una cuarentena tras un contacto con una persona positiva por covid-19, explicó el canciller federal tras una reunión con su equipo de expertos y representantes de los estados federados.

También se intensificarán los controles de las reglas anti-covid y se obligará a los locales comerciales a vigilar mejor que sus clientes estén vacunados o curados.

En Austria rige desde noviembre pasado un confinamiento para personas no vacunadas, que tienen prohibido acceder a tiendas no esenciales y restaurantes.

El Gobierno y sus expertos subrayaron hoy que la variante ómicron se expande con enorme velocidad en Austria, pero con consecuencias más leves que la delta.

Las autoridades sanitarias de Austria informaron este jueves de 8.853 nuevos contagios, casi tres veces más que al inicio de la semana, con una incidencia de 424 casos por 100.000 habitantes en siete días, el doble que hace una semana.

Un 70 % de la población austríaca se ha vacunado con pauta completa hasta ahora, un 43 % con tres vacunas.

Tres dosis de las vacunas Pfizer/BioNtech y de Moderna protege en hasta un 70 % contra ómicron, según los expertos.

Nehammer habló hoy de una "situación muy seria y desafiante" e instó una vez más a la población a vacunarse lo antes posible contra el coronavirus.

El gobierno conservado-escologista austríaco prevé aprobar este mes la ley que regule la vacuna obligatoria contra la covid-19, que entrará en vigor el 1 de febrero.

Las personas que no se vacunan deberán pagar multas de hasta 3.600 euros.