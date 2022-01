99-82: Los Mavericks se imponen a unos Warriors con Stephen Curry muy flojo

El jugador de los Dallas Mavericks Luka Doncic, en una fotografía de archivo. EFE/Karen Pulfer Focht

Redacción Deportes, 5 ene (EFE).- Los Mavericks de Luka Doncic se impusieron el miércoles por 99-82 a los Golden State Warriors en una noche en la que la estrella de los de San Francisco, Stephen Curry, estuvo muy por debajo de su rendimiento habitual y en la que los de Dallas homenajearon a su exjugador Dirk Nowitzki.

Los Mavericks retiraron la camiseta con el número 41 del histórico jugador alemán Nowitzki, quien se retiró en 2019 después de 21 temporadas jugando con los de Dallas y tras batir la mayoría de los récords de su equipo. Nowitzki además participó en 14 partidos “All-Star”.

Los Warriors llegaban a Dallas como primeros de la Conferencia Oeste mientras los Mavericks estaban en la sexta posición y con uno de sus principales jugadores, el letón Kristaps Porzingis, de baja por los protocolos de la pandemia de covid.

Doncic fue el máximo anotador con 26 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias y 2 robos, mientras que su compañero, el alero Dorian Finney-Smith consiguió 17 puntos, 9 rebotes y 2 tapones.

Por los Warriors, el máximo anotador fue Andrew Wiggins, que sumó 17 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 1 tapón. Curry consiguió 14 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 1 tapón, pero con 5 de 24 intentos de tiros de campo y 1 acierto de 9 intentos de triple. Además, Gary Payton II consiguió un doble doble con 11 puntos y 11 rebotes.

DONCIC EMPUJA A LOS MAVS

Doncic comenzó a marcar territorio desde los primeros minutos controlando la bola desde la línea de tres e internándose en la pintura. Los puntos de Doncic permitieron a los Mavs adelantarse en el marcador pero Andrew Wiggins igualó el marcador 12-12 a 4 minutos de concluir el primer cuarto.

Cuando acabo el cuarto, el empate 21-21 señalaba la igualdad entre los dos equipos.

Los primeros minutos del segundo cuarto mantuvieron la igualdad con el banquillo de los Warriors aguantando el tipo ante los Mavericks. Pero sin los puntos de Curry, Doncic y compañía empezaron a abrir hueco en el marcador.

Curry no metió su primera canasta de campo hasta cerca de los dos minutos del final del segundo cuarto, cuando los locales ya estaba 9 puntos arriba, 45-36.

En casi 16 minutos de juego, Curry sólo había encestado 1 de las 10 canastas de campo que intentó y ninguno de los 5 triples que tiró.

La primera mitad concluyó con los Mavericks 11 puntos por encima de los Warriors, 50-39, y con Doncic como el mejor hasta el momento con 15 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 robos.

CURRY REAPARECE

En los primeros segundos del tercer cuarto, Curry acertó su primer triple del partido, Payton II lo siguió con otro triple y una canasta de 2 puntos. Otro triple de Wiggins acercó el marcador a 56-54 a los 3 primeros minutos.

Una entrada de Curry, que parecía haber entrado finalmente en el partido, anotó otros 2 puntos y puso a los Warriors por delante 56-57. Los visitantes, dirigidos por Curry, llegaron a castigar a los Mavs con un parcial de 0-17 que dejó el marcador en 56-63 a falta de 5 minutos para el final del tercer cuarto.

Pero Doncic y Finney-Smith no estaban dispuestos a dejar que los Warriors se hiciesen con el partido y protagonizaron un parcial de 10-0 que dejaba el luminoso en 66-63. Cuando concluyó el periodo, los de Dallas estaban tres puntos por delante, 70-67.

A cuatro minutos de comenzado el último cuarto, Doncic seguía sosteniendo a unos Mavericks a los que les costaba despegar. Los Warriors se acercaban, primero 73-71 y posteriormente 74-73.

Pero Doncic y Finney-Smith siguieron presionando mientras que Curry seguía sin entrar en el partido.

A cinco minutos del final, Dallas estaba 13 puntos arriba, 88-75. Los Warriors, sin el Curry habitual, fueron incapaces de reaccionar y los Mavericks no bajaron la guardia en todo el partido, lo que dejó el marcador final en 99-82.